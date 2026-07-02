V Poľsku riešia vážny prípad: Mladí muži mali pripravovať teroristické útoky

OLZSTYN - Poľská prokuratúra podala obžalobu na štyroch mužov podozrivých z prípravy teroristických útokov. Podľa vyšetrovateľov zhromažďovali pyrotechnický materiál, absolvovali strelecké a taktické výcviky a získavali informácie o výrobe improvizovaných výbušných zariadení. Vo štvrtok to potvrdila Okresná prokuratúra v Olsztyne, informuje varšavský spravodajca správa agentúry PAP.
Obžaloba smerovala na okresný súd a týka sa štyroch mužov vo veku 19 až 20 rokov z Olsztyna a okolia. Vyšetrovanie sa začalo na základe činnosti poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW), ktorá monitorovala internetové diskusné fóra. Pri zaistených elektronických zariadeniach sa podľa prokuratúry našli materiály nasvedčujúce príprave činov teroristického charakteru vrátane návodov na výrobu výbušnín a zápalných fliaš.
Podozriví sa zaujímali o náboženské objekty, či školy
Podozriví sa podľa vyšetrovateľov zaujímali o náboženské objekty, či školy. Obžaloba zahŕňa aj podporu nacizmu a fašizmu, podnecovanie k vraždám s teroristickým motívom a držbu pyrotechnických výrobkov. Prokuratúra uviedla, že inšpiráciu čerpali okrem iného od páchateľov masových útokov Andersa Breivika, Brentona Tarranta a Timothyho McVeigha. Podľa vyšetrovateľov analyzovali ich ideológiu aj spôsob vykonania útokov. Obvineným hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na desať rokov. V súčasnosti sú stíhaní na slobode pod dohľadom polície a majú zákaz vycestovať z krajiny i vzájomne sa kontaktovať.