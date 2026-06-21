Noc hrôzy v nemeckom hoteli: Vypukol tam požiar, ľudia sú zranení

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HAMBURG - Pri požiari v jednom z hotelov v nemeckom prístavnom meste Hamburg utrpelo zranenia 14 ľudí. Ako v nedeľu uviedol tamojší hasičský zbor, stav jednej osoby je vážny, ostatní vyviazli s ľahšími zraneniami, informuje správa agentúry DPA.
Požiar nahlásili v nedeľu krátko po polnoci. Podľa prvotných zistení oheň vypukol v suteréne budovy hotela a hrozilo, že sa rozšíri aj na ďalšie poschodia. Pre silné zadymenie už hostia nedokázali hotel opustiť vlastnými silami. Hasiči preto na ich evakuáciu použili otočné rebríky. Na mieste zasahovalo celkovo približne 160 záchranárov. Polícia sa k príčine vzniku požiaru ani k výške materiálnych škôd bezprostredne po incidente nedokázala vyjadriť, dodáva nemecká agentúra.