Dobrá správa z Bojníc: Utečeného lemura sa podarilo nájsť

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BOJNICE - Pracovníkom Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa v nedeľu nadránom podarilo chytiť lemura, ktorý v sobotu (4. 7.) ušiel zo svojej ubikácie. Informovala o tom zoo na sociálnej sieti.
„Dnes ráno približne o 4.00 h sa po celodennom pobyte na strome v areáli zoo podarilo lemura úspešne chytiť. Po nočnom strážení zamestnancami dobrovoľne zišiel za svojou ošetrovateľkou na obľúbené krmivo. Tá ho bezpečne dostala do jeho zázemia,“ informuje zoo. Lemur vari červený ušiel zo svojej ubikácie v sobotu, neopustil však areál zoologickej záhrady.