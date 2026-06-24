Nemecká železnica skolabovala: Vlaky stáli v celej krajine

BERLÍN - V Nemecku sa po celoštátnom zastavení železničnej dopravy, ktoré v utorok neskoro večer spôsobila porucha rádiového spojenia, opäť rozbehli prvé vlaky Deutsche Bahn (DB). Príčina poruchy zostáva neznáma, informovala dnes agentúra DPA.
DB a ďalšie železničné spoločnosti v Nemecku zastavili svoje vlaky kvôli poruche, ktorá zasiahla digitálny železničný rádiový systém GSM-R. O polnoci, teda poldruhé hodiny po nahlásení problému, spoločnosť DB uviedla, že odhalila príčinu bez toho, aby ju ale bližšie špecifikovala. Prvé vlaky sa rozbehli zhruba pol hodiny nato.
Zasiahnuté všetky typy vlakov
Poruchou boli zasiahnuté nielen diaľkové a regionálne vlaky, ale aj prímestské vlaky S-Bahn prevádzkované DB, ako aj súkromné vlaky. V Berlíne bola napríklad zastavená prevádzka v celej sieti S-Bahn, rovnako ako v Stuttgarte. V Hamburgu naopak vlaky Hochbahn jazdili. Výpadok postihol aj nákladnú železničnú dopravu, uviedla DPA.
Prevádzka sa postupne stabilizuje
Šéfka DB Evelyn Pallaová povedala denníku Bild, že situácia ohľadom výpadku rádiovej komunikácie sa stabilizovala pomocou núdzového systému. Dráhy sľúbili cestujúcim poukážky na taxi a ubytovanie v hoteloch a tam, kde to bolo možné, im umožnili počkať vo vlakoch. Problémy budú čiastočne pretrvávať až do dnešnej rannej dopravnej špičky. DB na X oznámila, že je nutné minimálne do 06:00 počítať s oneskoreniami či krátkodobými výpadkami spojov.
GSM-R, čo je skratka pre Global System for Mobile Communications – Railway, je medzinárodný štandard bezdrôtovej komunikácie určený pre železničné aplikácie. S jeho pomocou sa uskutočňuje komunikácia medzi rušňovodičmi a dispečerskými centrami riadenia železnice. Nemecký železničný systém v minulosti vo výnimočných prípadoch zastavil prevádzku všetkých alebo väčšiny vlakov, avšak bolo to vplyvom nepriaznivého počasia, nie z technických dôvodov, pripomína agentúra AP.