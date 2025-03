Korupčná kauza naberá na obrátkach! ŠOKUJÚCI majetok exnámestníka nemocnice... Pozemky a dom aj na Kostarike

Exnámestník nemocnice v Motole si za posledných 13 rokov nákup 270 pozemkov a dva rodinné domy (Zdroj: Profimedia)

Šesťdesiatpäťročný Budinský vlastní 270 pozemkov a dva rodinné domy. Uviedol to v stredu česká portál iROZHLAS.cz na základe zmlúv dostupných v katastri nehnuteľností. V priemere by podľa portálu musel mať ročne ušetrené viac ako štyri milióny českých korún (cca 160-tisíc eur), ktoré by mohol do spomínaného nákupu nehnuteľností investovať. Väčšina Budinského pozemkov sú poľnohospodárske plochy, ktoré sa ale čiastočne nachádzajú v tesnej blízkosti obcí a miest, a mohli by tak v budúcnosti slúžiť ako stavebné parcely, napísal server. Muž vlastní tiež lesy, lúky a vodné plochy.

Pavel Budinský na súde (Zdroj: Profimedia)

Nehnuteľnosti má exnámestník tiež v Kostarike a Čiernej Hore. Policajti ho podľa iROZHLAS.cz podozrievajú, že si na ne nemohol zarobiť legálnou cestou. Okrem nehnuteľností mu polícia zaistila aj dve autá, dve štvorkolky, motocykel a snežný skúter. "Vzhľadom na pomery obvineného možno očakávať uloženie trestu prepadnutia majetku postihujúceho minimálne určenú časť zodpovedajúcu rozsahu zaistenia," napísala dozorujúca prokurátorka Zdeňka Pavlásková v uznesení o obstavení majetku, z ktorého server citoval.

Podľa serveru Seznam Zprávy predstavuje spomínaných 53 miliónov zhruba o 35 miliónov viac, než ako mal Budinský za rovnaké obdobie oficiálny príjem z motolskej nemocnice a z Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Kúpu pozemkov pritom financoval aj z vlastných peňazí a nebral si ani žiadnu pôžičku. Server tiež upozornil na to, že vtedajší námestník kúpy nehnuteľností obstaraných po roku 2017 neuviedol - v rozpore so zákonom o konflikte záujmov - vo svojom majetkovom priznaní.

Budinský vyžadoval úplatky. Bral ich v nemocnici, doma či na benzínovej pumpe

Vyšetrovatelia motolskej kauzy, ktorí vychádzajú okrem iného z odposluchov, tvrdia, že Budinský vyžadoval úplatky od dodávateľov nemocnice. Odovzdávanie časti peňazí, ktoré inštitúcia hradila firmám za upratovacie, maliarske, kurenárske či zámočné práce, bolo údajne vopred dohodnutou podmienkou pre platnosť príslušných zmlúv. Námestník podľa polície preberal finančnú hotovosť najčastejšie vo svojej motolskej kancelárii, ale tiež pri sebe doma, v reštaurácii alebo na benzínovej pumpe.

Fakultná nemocnica v Motole (Zdroj: Profimedia)

Polícia Budinského stíha nielen za prijímanie úplatkov, ale aj za dotačný podvod, poškodenie finančných záujmov EÚ, nepriame úplatkárstvo a pranie špinavých peňazí. Hrozí mu až 12 rokov väzenia. Muž, ktorý predsedá Československé obce legionářské (ČsOL), je teraz vo väzbe. Predsedníctvo obce ho v utorok vyzvalo, aby odstúpil z funkcie. Na post nemocničného námestníka rezignoval už po svojom zadržaní.

Od nemocnice bočí aj najbohatšia česká rodina

Nadácia rodiny Kellnerových vypovedala kvôli neistote okolo výstavby onkologického centra vo Fakultnej nemocnici v Motole zmluvu o poskytnutí daru 500 miliónov českých korún (takmer 20 miliónov eur). Uviedol to hovorca Michal Kríž. Nadácia uzavrela s nemocnicou a ministerstvom zdravotníctva dohodu o spolupráci na vybudovaní vedeckého a diagnostického onkologického centra. Z daru 500 miliónov korún malo byť 300 miliónov využitých na stavbu a 200 miliónov malo centrum po svojom otvorení postupne čerpať na vedeckú činnosť. Súčasťou dohody bol aj záväzok, že výskumné centrum bude vo svojom názve užívať meno Petra Kellnera.

Fakultná nemocnica v Motole (Zdroj: Profimedia)

"Nadácia rodiny Kellnerových má aj naďalej vôľu vznik tohto unikátneho projektu podporiť a ak sa situácia ohľadom výstavby motolského onkologického centra vyjasní, je pripravená prerušenú spoluprácu obnoviť. Stále platí, že všetky kroky vykonávame v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva ako zriaďovateľom projektu motolského onkologického centra, ktoré už bolo o našom postupe informované a má preň plné pochopenie," uviedol Kríž. Motolské onkologické centrum by sa malo dostavať za európske peniaze z Národného plánu obnovy.

Kvôli kauze okolo verejného obstarávania v motolskej nemocnici skončil vo väzbe okrem iného bývalý riaditeľ nemocnice Miloslav Ludvík. Polícia stíha obvinených pre úplatkárske trestné činy, dotačný podvod, poškodenie finančných záujmov EÚ a pranie špinavých peňazí. Prípad dozoruje Úrad európskeho verejného žalobcu. Hlavným podozrivým hrozí až 12 rokov väzenia.