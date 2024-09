Ako jediný prežil haváriu vrtuľníka, v ktorej zahynul miliardár Kellner: Emotívna SPOVEĎ, opísal hrozné okamihy

David Horváth prezradil hrozné okamihy havárie vrtuľníka a po nej (Zdroj: Alijašská horská záchranná služba, Repro foto Česká televize)

K tragédii došlo 27. marca 2021 na Aljaške. Pri havárii zahynuli okrem 56-ročného Kellnera aj tréner snowboardingu Benjamin Larochaix (50) z Česka, dvaja americkí horskí vodcovia - Gregory Harms (52) a Sean McManamy (38), a pilot Zachary Russell (33). Jediným preživším bol bývalý český reprezentant v snowboardingu David Horváth (52).

(Zdroj: NTSB)

Pravdepodobnou príčinou havárie bola neschopnosť pilota vhodne zareagovať na zlú viditeľnosť. Uvádza sa to v správe, ktorú vlani v septembri zverejnil americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB). Horváth vyšetrovateľom povedal, že vrtuľník sa pred osudnou haváriou pokúšal pristáť na horskom hrebeni, čo sa mu na prvýkrát nepodarilo. Pri druhom pokuse vrtuľník pohltila hmla, narazil do kopca a následne sa začať valiť dolu svahom. Úrad na základe jeho výpovedí vyvodila, že pilot zrejme počas druhého pokusu o pristátie zažil tzv. bielu tmu a stratil vizuálny kontakt s hrebeňom kopca, v dôsledku čoho došlo k havárii.

Spoveď Horvátha po rokoch

Horváth sa v programe Českej televízie 13. komnata zaspomínal na tragické okamihy z havárie, pri ktorej prišiel o svojich priateľov. „Len kvôli tomu, že sme škrtli o kus skaly, tak sme sa zrútili dolu z kopca a tam všetci okrem mňa zahynuli," dodal. „Bol som tam zakliesnený, bol som polámaný, mal som vnútorné zranenie. Peter tam, bohužiaľ, ešte chvíľku chodil. Ja som ho videl, ja som tam s ním hovoril. Do toho mi zospodu búchal kamarát prsteňom, že je pod tou helikoptérou,“ popísal hrozné chvíle.

Petr Kellner zahynul pri havárii vrtuľníka. (Zdroj: PPF)

Najhoršie na tom podľa neho bolo, že sme tam boli šesť hodín navyše. Z nejakých zvláštnych dôvodov tá organizácia, v ktorej boli, pre nich neprišla. Horváth opísal, že celú tu dobu bol pri vedomí. "Ja som iba bojoval. Každú sekundu, keď som tam bol, som sa snažil niečo urobiť,“ uviedol. „Najskôr som sa snažil otočiť, to ale nešlo. Potom som sa snažil vytiahnuť ruku, ktorou som mal natiahnutú, to som ale nemohol, keď sa nevie poriadne hýbať. Cítil som, že druhá ruka začína byť zamrznutá, tak som si ju furt schovával, stále som si na ňu dýchal,“ dodal Horváth.

Mal pri sebe malú vysielačku, ktorou sa neustále snažil s niekým spojiť. „My sme neboli nijako ďaleko. Ale nepodarilo sa to. Je to hrozná strata. Nielen pre mňa, pre rodinu, pre všetkých. Tí ľudia boli fakt správni,“ povedal. Po šiestich hodinách prišli záchranári a prepravili Davida, ktorý bol v kóme, do alijašskej nemocnice v Anchorage, kde lekári bojovali o jeho život. Bol podchladený a na rukách mal omrzliny štvrtého stupňa. Doma na neho čakala priateľka v ôsmom mesiaci tehotenstva. Tej Horváth zavolal po operácii z nemocnice, že to prežil.

David Horváth (Zdroj: Repro foto Česká televize)

Horváth sa z tragédie, ktorú ako jediný prežil, doteraz úplne nespamätal. V nemocnici strávil po operácii 3 týždne, z ktorých dva preplakal. Z najväčších depresií ho podľa jeho slov dostal americký vojnový veterán, ktorý tam slúžil ako zdravotný brat. Do Čiech sa dostal so sčernenými prstami na ľavej ruke, ktoré museli amputovať, no lekárom sa podarilo zachovať jej úchopovú schopnosť. Tým sa však zdravotné problémy neskončili. O rok neskôr David skolaboval. Ukázalo sa, že má päťcentimetrovú dieru v bránici a museli ho operovať. Najhorší bol ale jeho psychický stav, pretože sa nemohol dotýkať detí. Spolu s partnerkou však dokázali krízy prekonať a dnes sú už manželia.