Rebríček MILIARDÁROV v našich končinách: Najbohatšou Češkou opäť Kellnerová, v top 5 aj dvaja Slováci!

PRAHA/BRATISLAVA – Pravidelné každoročné poradie najbohatších Čechov a Slovákov prinieslo pre tento rok zmeny. Na špicu sa vrátila známa česká podnikateľka, pričom nedávny líder sa prepadol a na štvrté miesto. Okrem toho pribudla v rebríčku takmer štvrtina nových mien.
Rebríček najbohatších Čechov a Slovákov je známy už aj pre tento rok. Už tradične ho vydáva magazín e15, tentoraz aj v spolupráci s poradenskou spoločnosťou KPMG. Podľa advokátskej kancelárie Havel & Partners žije na území ČR a SR od 900 do 1 100 miliardárov.
Pri všetkých sa ale nedá dohľadať ich celkový majetok. Zdroj preto pripomína, že rebríček robil podľa dostupných informácií, na základe ktorých sa dal majetok overiť, a podľa výkonnosti ich jednotlivých spoločností a segmentov v korporáciách za minulý kalendárny rok.
Petra Kellnerová
Na prvom mieste sa v rebríčku najbohatších Čechov a Slovákov pre rok 2025 objavila Eva Kellnerová. Patria sem aj jej deti, pretože magazín ich počítal dohromady. Rodina však oznámila, že plánuje vyplatiť Petra Kellnera jr., ktorý bude nabudúce figurovať už samostatne. Do odhadovaného majetku neboli započítané jachty, umelecké diela ani nehnuteľnosti, ktoré vlastní rodina Kellnerových. Napriek tomu má ich spoločný majetok hodnotu 16,08 miliárd eur.
Křetinský, Komárek, Strnad
Na druhom mieste sa umiestnil český podnikateľ Daniel Křetinský. Okrem toho, že vlastní denník Blesk a magazín E15, je aj majiteľom EP Group, futbalového klubu Sparta a patrí pod neho aj vydavateľstvo Czech News Center. Jeho oficiálny majetok má hodnotu 14,28 miliárd eur.
Tretím je majiteľ investičnej skupiny KKCG Karel Komárek, ktorá pôsobí oblasti lotérií, hier techniky s majetkom 10,60 miliárd eur.
Štvrté miesto je úzko späté so Slovenskom, i keď sa na ňom nachádza ďalší Čech. Michal Strnad je majiteľom zbrojárskej spoločnosti Czechoslovak Group (9,78 miliárd eur), pričom jej prvou krajinou v rámci expanzie sa stalo Slovensko. Koncom mája tohto roku figuroval dokonca na prvom mieste, keď predbehol aj Kellnerovú.
Tkáčovci
Na piatom a šiestom mieste sa už objavili prví Slováci. Jozef Tkáč spoločne so synom Patrikom figurujú ako majitelia J&T Finance Group, J&T Private Group, EP Global Commerce, EP Equity Investments s majetkom 173 miliárd korun. Bývalý český premiér a súčasný člen opozície Andrej Babiš sa ocitol na siedmom mieste. Vďaka skupine Agrofert, Hartenberg a Imoba má jeho majetok výšku 5,16 miliárd eur.
1 euro = 24,43 českých korun