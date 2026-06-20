Hormuzský prieliv je opäť uzavretý! Irán reaguje na izraelské útoky

TEHERÁN - Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá v sobotu oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone opäť uzavrelo Hormuzský prieliv. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi, informuje agentúra AFP.
„Týmto oznamujeme, že Hormuzský prieliv bude uzavretý pre lodnú dopravu. Zdôrazňujeme, že tento prvý krok je reakciou na porušenie sľubu zo strany nepriateľa, a ak bude agresia pokračovať, budú naplánované a prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky,“ uviedlo velenie Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
Údajne neexistujú žiadne dôkazy
Americký viceprezident J.D. Vance však pre televíziu Fox News uviedol, že neexistujú žiadne dôkazy, že by Teherán prieliv skutočne zatváral, píše televízia Sky News. Washington je podľa Vancea pripravený dať rokovaniam šancu. Viceprezident zároveň potvrdil, že osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a vyjednávač Jared Kushner sú vo Švajčiarsku pripravení na rokovania.
Memorandum o porozumení medzi USA a Iránom podpísali v stredu prezidenti oboch krajín - Donald Trump a Masúd Pezeškiján. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe. Irán sa v memorande zaviazal opätovne otvoriť Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou námornou trasou. AFP zdôrazňuje, že lodná doprava v regióne začala v posledných dňoch znovu ožívať. Jedným z ďalších bodov memoranda je aj ukončenie bojov v Libanone. Tie však naďalej pokračujú, pričom Izrael aj militantné hnutie Hizballáh sa v sobotu navzájom obviňovali z ďalších útokov. Obe strany pritom deň predtým uzavreli prímerie.