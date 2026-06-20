Herec Kobielsky zažil s dieťaťom krušné chvíle: Po pohotovosti ďalší šok! Rozhorčený odkaz...

BRATISLAVA - Herec Vlado Kobielsky prežil nepríjemný večer. S dieťaťom musel vyhľadať pohotovosť a následne riešil ďalší problém, ktorý ho poriadne nahneval. Na sociálnej sieti si nebral servítku pred ústa.
Obľúbený slovenský herec Vladimír Kobielsky sa podelil o nepríjemnú skúsenosť, ktorú zažil po návšteve pohotovosti. S dieťaťom musel vyhľadať lekársku pomoc a počas večera prežíval poriadny stres. Ako priznal, po vyšetrení sa musel doslova ponáhľať do lekárne, aby stihol vyzdvihnúť predpísané lieky ešte pred zatvorením.
Práve táto skúsenosť ho prinútila upozorniť na problém, ktorý podľa neho trápi mnohých Bratislavčanov. „Nerozumiem, prečo hlavné mesto Bratislava nemá po 22:00 otvorenú ani jednu lekáreň. Vie mi to niekto vysvetliť?!???,“ napísal rozhorčený herec k videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti. Vo videu ďalej hovorí: „Prosím vás, v ktorom vesmíre, komu treba dať vedieť, že hlavné mesto potrebuje jednu lekáreň 24/7, mať otvorenú nonstop? Nie, že v celom hlavnom meste sú všetky lekárne o 10 večer zavreté. Vy prídete na pohotovosť 21:30, rátate minúty, či vám vaše dieťa niekto vyšetrí, a potom utekáte o 21:59 si vybrať lieky a ste vďační osudu, že ste to stihli. Ja tomu nerozumiem.“
Jeho slová okamžite vyvolali diskusiu. Mnohí ľudia s ním súhlasili a poukazovali na to, že zohnať lieky vo večerných hodinách je v hlavnom meste často komplikované. Na Kobielskeho príspevok zareagoval aj bratislavský župan Juraj Droba, ktorý naznačil, že situácia by sa v budúcnosti mohla zmeniť. „Vlado ahoj. Hoci to nie je kompetencia župy, chopili sme sa toho a v dohľadnej dobe vidím riešenie, na ktoré budeme ako župa prispievať. Nie je to prvýkrát, keď suplujeme povinnosti niekoho iného,“ odkázal. Herec jeho reakciu privítal a stručne odpovedal: „Juraj, to by bolo skvelé.“
Do debaty sa zapojil aj producent a porotca talentových súťaží Jaro Slávik, ktorý situáciu okomentoval stručne: „Viac toho nefunguje, ako funguje.“ Zdá sa tak, že Kobielskeho príspevok otvoril tému, s ktorou sa podľa reakcií stretáva nejeden rodič či pacient.
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