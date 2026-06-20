Vedci prišli s netradičným vynálezom: Zo známej japonskej potraviny vytvorili NIEČO, čo by vám ani vo sne nenapadlo!

TOKIO - Univerzita v Kagawe sa rozhodla pozrieť na jednu z najznámejších potravín západného Japonska z netradičného uhla. Využila vyhodené rezance udon a vytvorila z nich biologicky rozložiteľný „papier“, napísala agentúra Kjódó.
Vedci začali s rezancami experimentovať v rámci iniciatívy, ktorej cieľom je obmedziť plytvanie potravinami a vytvoriť nové miestne produkty. Pomocou mikroorganizmov premenili nepotrebné pšeničné rezance z miestnych reštaurácií na tenké pláty celulózy. Ich štruktúra pripomína tradičný japonský papier waši.
Projekt vedie profesor Naotaka Tanaka z Fakulty poľnohospodárstva Univerzity v Kagawe. Technológiu premeny rezancov na papier vyvinul na základe výskumu mikroorganizmov a baktérií produkujúcich celulózu. Prefektúra Kagawa je známa regionálnou špecialitou – rezancami sanuki udon, ktoré sem prichádzajú ochutnať návštevníci z celého Japonska. Veľké množstvo rezancov sa však nepredá alebo ich reštaurácie vyhadzujú. Uvarené rezance totiž strácajú svoju chuť, keď zostanú príliš dlho scedené.
Vyhodené rezance dostávajú nové využitie
„Keďže sa v prefektúre Kagawa vyhadzuje veľké množstvo rezancov udon, napadlo mi, že ich nové využitie by mohlo pomôcť obmedziť plytvanie potravinami,“ povedal Tanaka. „Proces premeny vyhodených rezancov na celulózu bol pomerne jednoduchý, a tak som sa rozhodol tento nápad uskutočniť,“ dodal.
Aby sa udon premenili na materiál podobný papieru, vyradené rezance sa najskôr rozmixujú s vodou. Následne sa pridajú enzýmy, ktoré rozložia škrob na glukózu. Do zmesi sa potom pridajú baktérie octového kvasenia. Tie v priebehu niekoľkých dní postupne vytvoria celulózovú membránu. Tá sa následne rozprestrie na ploché formy a nechá sa vysušiť na vzduchu. Z jednej porcie rezancov udon možno vyrobiť päť až desať listov papiera formátu A4.
Materiál je pevnejší a odolnejší proti vode
Podľa Tanaku je výsledný materiál odolnejší proti vode a roztrhnutiu než bežný papier. Po uložení do pôdy sa zároveň prirodzene rozkladá pôsobením ďalších mikroorganizmov. Tanaka začal vyrábať papier pomocou mikroorganizmov približne pred 16 rokmi. Chcel tak študentom pomôcť lepšie pochopiť, ako mikroorganizmy vytvárajú celulózové membrány. Už vtedy ho prekvapilo, aký je výsledný materiál ľahký a odolný. Neskôr preto začal skúmať, či by táto technológia mohla pomôcť riešiť aj problém potravinového odpadu v prefektúre Kagawa. „Chcel som prispieť spoločnosti využitím jedinečných charakteristík tohto regiónu,“ povedal agentúre Kjódó.
Okolo roku 2020 univerzita bezplatne poskytla svoje výrobné know-how sociálnej organizácii v prefektúre. Tanaka totiž navrhol, že by výrobný proces mohol vytvoriť pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Projekt spočiatku čelil problémom. Celulózové pláty sa pri bežnej výrobe vo formách kontaminovali a začali plesnivieť. Produkciu sa však neskôr podarilo stabilizovať vďaka pestovaniu materiálov v boxoch s kontrolovanou teplotou. Chránená dielňa v súčasnosti vyrába približne sto listov mesačne.
Do projektu sa zapojili vedci, reštaurácie aj sociálna dielňa
Univerzita následne od dielne vykupuje hotový papier. Vznikol tak malý miestny výrobný cyklus, ktorý prepája reštaurácie, vedcov a pracovisko fungujúce pod sociálnou službou. Partnerské reštaurácie dodávajú rezance, ktoré by inak museli vyhodiť. Hotové listy sa už používajú na výrobu propagačných predmetov a umeleckých diel. Vedci zároveň skúmajú, či by sa biologicky rozložiteľný materiál mohol v budúcnosti využívať napríklad pri výrobe umelých rybárskych návnad alebo ďalších produktov, pri ktorých by bolo výhodné, aby sa po vyhodení v prírode rozložili.
Univerzita poskytuje zapojeným reštauráciám výmenou za dodávky rezancov údaje o dennom množstve potravinového odpadu a poveternostných podmienkach. Podľa výskumníkov môžu tieto informácie pomôcť podnikom lepšie predvídať dopyt, a tým v budúcnosti znížiť množstvo odpadu. „Dúfam, že táto iniciatíva poslúži ako vzor na znižovanie množstva vyhadzovaných potravín,“ dodal Tanaka.