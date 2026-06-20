Bývalá predavačka varuje: TAKÝTO melón v obchode nekupujte! Je to riziko

VARŠAVA - Vyzerá čerstvo, je pripravený na okamžitú konzumáciu a často láka aj nižšou cenou. Rozkrojený melón zabalený v potravinovej fólii však podľa odborníkov nemusí byť vždy najbezpečnejšou voľbou. Na možné riziká upozornila bývalá predavačka, ktorá vyzvala zákazníkov, aby venovali väčšiu pozornosť spôsobu skladovania ovocia.
Za lákavým vzhľadom sa môžu skrývať problémy
Influencerka vystupujúca na sociálnych sieťach pod menom Marchewa Królowa Promek tvrdí, že roky strávené v maloobchode jej zmenili pohľad na bezpečnosť potravín.
Práve preto sa rozhodla upozorniť na detail, nad ktorým podľa nej väčšina zákazníkov vôbec nepremýšľa.
Vo svojom príspevku uviedla, že sa snaží vyhýbať nákupu rozkrojených melónov a oveľa častejšie siaha po celých plodoch. Dôvodom je vyššie riziko kontaminácie po porušení šupky.
Sladká dužina je ideálnym prostredím pre baktérie
Ako upozornila, vnútro melóna obsahuje veľké množstvo vody a cukrov, čo vytvára vhodné podmienky na množenie mikroorganizmov.
Po rozkrojení sa navyše ovocie stáva výrazne citlivejším na vonkajšie znečistenie. Ak pri krájaní alebo balení neboli dodržané hygienické pravidlá, baktérie sa môžu začať množiť veľmi rýchlo.
Podľa influencerky môže problém vzniknúť napríklad vtedy, ak bol melón krájaný nedostatočne čistým nožom alebo ak s ním manipuloval pracovník bez dôsledného dodržiavania hygienických zásad. Na tieto riziká upozornil portál wp.pl.
Dôležitý je dátum aj spôsob skladovania
Rozkrojené ovocie nemusí byť automaticky nebezpečné, odborníci však odporúčajú venovať pozornosť niekoľkým detailom.
Prvým z nich je označenie výrobku. Spotrebiteľ by mal skontrolovať, či je na obale jasne uvedený dátum balenia a dátum spotreby.
Rovnako podstatné sú podmienky, v akých je produkt vystavený. Nakrájaný melón by mal byť neustále uložený v chladiacom boxe alebo chladiacom pulte. Ak leží pri bežnej teplote mimo chladenia, odborníci odporúčajú jeho kúpu zvážiť.
Varovné signály netreba ignorovať
Pred vložením výrobku do nákupného košíka sa oplatí skontrolovať aj jeho vzhľad.
Poškodená fólia, kyslý zápach alebo známky kvasenia môžu naznačovať, že ovocie už nie je v dobrej kondícii. V takom prípade je bezpečnejšie poobzerať sa po inom produkte.
Aj keď sa na prvý pohľad zdá melón čerstvý, poškodené balenie môže výrazne zvýšiť riziko mikrobiologickej kontaminácie.
Celý melón je bezpečnejšia voľba
Marchewa Królowa Promek považuje za najrozumnejšie riešenie kúpu celého melóna. Ani v tomto prípade však netreba zabúdať na základné hygienické pravidlá.
Pred rozkrojením odporúča dôkladne umyť šupku teplou vodou a čistiacim prostriedkom určeným na umývanie riadu. Cieľom je odstrániť baktérie a nečistoty, ktoré by sa počas krájania mohli dostať z povrchu do dužiny.
Riziko sa netýka len melónov
Odborníci na bezpečnosť potravín dlhodobo upozorňujú, že mikroorganizmy nachádzajúce sa na šupkách ovocia a zeleniny sa pri krájaní môžu ľahko preniesť do ich vnútra.
Práve preto patrí dôkladné umývanie potravín medzi najjednoduchšie a zároveň najúčinnejšie spôsoby, ako znížiť riziko potravinových infekcií a tráviacich problémov.