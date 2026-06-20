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Bohyňa na jachte: Gwyneth Paltrow za sexi manželom nezaostáva, to telo je neuveriteľné!

Brad Falchuk Zobraziť galériu (14)
Brad Falchuk (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

TALIANSKO - Ak niekto hľadá dôkaz, že vek je len číslo, stačí sa pozrieť na najnovšie fotografie herečky Gwyneth Paltrow. Oscarová hviezda si užíva romantickú dovolenku v Taliansku po boku svojho manžela Brada Falchuka a zábery z luxusnej jachty vyvolali na sociálnych sieťach doslova ošiaľ.

Päťdesiattriročná herečka Gwyneth Paltrow bola fotografovaná pri pobreží Sardínie, kde relaxovala na palube superjachty, opaľovala sa a užívala si krištáľovo čisté vody Stredozemného mora. Na sebe mala jednoduché biele bikiny, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu a športovú postavu. Podľa zahraničných médií pôsobila úplne prirodzene – bez výrazného mejkapu, s rozpustenými blond vlasmi a žiarivým úsmevom. A práve prirodzenosť je to, čo fanúšikov fascinuje najviac.

Gwyneth Paltrow
Zobraziť galériu (14)
Gwyneth Paltrow  (Zdroj: Profimedia)

Gwyneth vyzerala na záberoch uvoľnene a sebavedomo. Jej vypracovaná postava, opálená pokožka a mladistvý vzhľad okamžite rozprúdili diskusie o tom, ako je možné, že vo veku 53 rokov vyzerá takmer rovnako ako pred dvadsiatimi rokmi. Po jej boku nechýbal manžel Brad Falchuk, televízny producent a scenárista, za ktorého sa vydala v roku 2018. Dvojica pôsobila mimoriadne uvoľnene a zamilovane. 

Gwyneth Paltrow a Brad Falchuk
Zobraziť galériu (14)
Gwyneth Paltrow a Brad Falchuk  (Zdroj: SITA)

Nie je žiadnym tajomstvom, že Gwyneth venuje veľkú pozornosť zdraviu a pohybu. Sama v minulosti prezradila, že sa snaží byť aktívna takmer každý deň, no dnes už k sebe pristupuje oveľa menej prísne než kedysi. Namiesto extrémnych režimov preferuje rovnováhu, pravidelný pohyb a zdravý životný štýl. Najnovšie fotografie tak opäť potvrdili, že Gwyneth Paltrow zostáva jednou z najlepšie vyzerajúcich žien Hollywoodu. 

Viac o téme: LetoTalianskoGwyneth PaltrowBrad FalchukBikiniDovolenka na jachte
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