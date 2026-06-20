AKTUÁLNE R1 je NEPREAZDNÁ! Na mieste je horiace auto, stala sa aj hromadná nehoda

(Zdroj: Topky)
ZVOLEN - Na rýchlostnej komunikácii R1 v smere od Zvolena na Nitru aktuálne zasahujú záchranné zložky. V úseku sa na ceste nachádza horiace vozidlo. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že ďalším dôvodom obmedzenia je dopravná nehoda troch vozidiel.
Polícia v tejto súvislosti vodičov upozorňuje, že cesta je aktuálne úplne neprejazdná. Vodičom zároveň odporúča v úseku zvýšiť opatrnosť. Zelená vlna STVR informuje, že nehoda troch vozidiel sa stala za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru v 113. kilometri. Úsek vodiči obídu po ceste I/65. Polícia v tejto súvislosti vodičov upozorňuje, že cesta je aktuálne úplne neprejazdná. Vodičom zároveň odporúča v úseku zvýšiť opatrnosť.