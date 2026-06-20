Ohnivé PEKLO v dovolenkovom raji: VIDEO Zábery ako z apokalypsy, okamžitá EVAKUÁCIA turistov! Hlásia obeť

SANTO DOMINGO - Pri rozsiahlom požiari luxusného hotelového rezortu v Dominikánskej republike museli evakuovať takmer 1700 turistov. Oheň zariadenie takmer úplne zničil, napísala agentúra AP.
Podľa miestnych médií pri požiari, ktorý vypukol skoro ráno, zahynul taliansky turista a niekoľko ďalších zahraničných návštevníkov muselo vyhľadať lekársku pomoc.
Rezort Viva Dominicus Beach by Wyndham sa nachádza v oblasti Bayahibe, ktorá je obľúbenou destináciou na juhovýchodnom pobreží Dominikánskej republiky pre turistov z USA, ako aj z celého sveta.
Hostí presunuli do iných hotelov
Hostia ubytovaní v rezorte sa museli presunúť do iných hotelov a neďalekých ubytovacích zariadení. Príčina požiaru sa vyšetruje. Krajinské centrum pre núdzové operácie (COE) uviedlo, že turistické aktivity v meste a okolí zostali neovplyvnené a môžu pokračovať ako obvykle.
Podľa úradov sa oheň rýchlo šíril pre silný vietor a tiež preto, že časť strechy rezortu bola pokrytá palmovými listami. Neďaleký rezort Viva Wyndham Dominicus Palace požiar nezasiahol a naďalej funguje v bežnom režime.
S otázkou, či sa v rezorte nachádzali aj Slováci, sme kontaktovali rezort zahraničia SR. V prípade odpovede článok aktualizujeme.