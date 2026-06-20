Šišková verejne prehovorila o ťažkých začiatkoch: Detstvo nebolo jednoduché!

KOŠICE - Herečka Anna Šišková si na Medzinárodnom filmovom festivale IFF ART Film prevzala ocenenie Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu. Pri tejto príležitosti sa vrátila aj k svojim začiatkom a otvorene prehovorila o detstve a ceste k herectvu, ktorá nebola jednoduchá.
Herečka Anna Šišková je známa najmä z filmov Musíme si pomáhať, Záhrada či Špina, ale aj z divadelnej a televíznej tvorby. Pri príležitosti prevzatia ocenenia Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu sa vrátila aj k svojim začiatkom a otvorene prehovorila o detstve, ktoré ju výrazne formovalo.
Ako priznala, už od detstva mala blízko k príbehom a herectvu, hoci jej cesta k nemu nebola jednoduchá. „Vyrastala som vo Vrátnej doline pri Terchovej. Bola som menšia, nosila som okuliare od troch rokov a deti ma veľmi nebrali. V Terchovej bolo kino, kde premietali iba v nedeľu. Rada som čítala rozprávky a keď som bola prvýkrát v kine a videla film Človek obojživelník, bol to neskutočne silný zážitok. Často som sa hrávala na film, milovala som príbehy a hlboko som prežívala každú nespravodlivosť. Bol to môj sen žiť takto celý život – byť herečkou, byť v príbehoch, ktoré nemusia končiť len dobre,“ povedala v úvode svojho príhovoru Šišková, ktorá dorazila na podujatie v sprievode svojho partnera. Pár tvoria dva roky. Nechýbala ani najstaršia dcéra Dorota Nvotová so synom Filipom. Spoločnosť im robila aj Šiškovej mladšia dcéra Tereza Nvotová.
Cesta k vysnívanému povolaniu bola veľmi zložitá. Na vysokú školu ju najskôr neprijali, čo jej plány výrazne zmenilo. „Na VŠMU ma nezobrali kvôli emigrácii môjho brata, tak som išla na pedagogickú fakultu na odbor, kde bol nedostatok študentov. Počas štúdia v Trnave som chodila každý večer do divadla a raz som po predstavení vybehla do zákulisia s tým, že aj ja si tam chcem zahrať,“ spomínala. Postupne sa však jej sen začal napĺňať a dostala sa k prvým hereckým príležitostiam. „Povedala som mame, že na rok preruším štúdium a keď sa mi nebude dariť ako herečke, budem aspoň dobrá učiteľka. Darilo sa mi a už som sa na školu nevrátila,“ dodala. Od týchto začiatkov ubehli roky a dnes patrí medzi uznávané herecké osobnosti, ktoré majú za sebou desiatky výrazných rolí vo filme, televízii aj divadle. Jej príbeh je dôkazom toho, že aj komplikovaná cesta môže viesť k splneniu snov. „Nevzdať sa a plniť si svoje sny sa mi podarilo,“ uzavrela obľúbená herečka, ktorá je držiteľkou ocenenia Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu.
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