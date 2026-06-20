Na Slovensku udreli prvé BÚRKY, bude to ešte horšie: Vydali výstrahy, ohrozené sú TIETO oblasti! TU hrozia POVODNE

BRATISLAVA - Slovensko má za sebou prvý tropický deň tohto roka, no dnešok bude ešte náročnejší. Sobota prinesie najvyššie teploty aktuálnej vlny horúčav a večer sa pridá aj extrémne dusno, ktoré môže byť pre mnohých ešte horšie než samotné horúčavy. Na niektorých miestach navyše hrozia búrky.
Aktualizované 14:29 V okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava a Revúca hrozia prívalové povodne. SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy do 16.00 h. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížili odborníci.
Akualizované 13:39 Na západe Slovenska už teploty stúpajú nad +34 °C, no východ ochladila oblačnosť a búrky, ktoré priniesli dramatický teplotný zlom až o 12 stupňov. Najvýraznejšie ochladenie zaznamenala Ratková, kde teplota spadla z takmer +30 °C na približne +18 °C po prechode intenzívnych búrok. Tie sa dnes popoludní začali formovať najmä na strednom Slovensku a prinášajú prudké zrážky aj výraznú úľavu od horúčav. V ďalších hodinách sa očakáva pokračovanie búrlivého počasia, ktoré bude na viacerých miestach ďalej ochladzovať prehriatu atmosféru.
Aktualizované 12:25 Na Slovensku sa začali tvoriť prvé dnešné búrky, ktoré vznikajú najmä v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier a postupujú cez Liptov, Spiš a smerom k Revúcej a Jelšave, píše iMeteo.sk. Sú pomalé, statické a prinášajú intenzívne prívalové zrážky – v Liptovskej Tepličke spadlo podľa radarov už 30 až 50 mm, čo môže spôsobiť lokálne povodne. Búrkové bunky sa zároveň neustále regenerujú a pribúdajú ďalšie. V popoludňajších hodinách sa očakáva ešte výraznejšie zosilnenie búrkovej aktivity, najmä na severe a východe Slovenska, kde budú najviac ohrozené horské oblasti s rizikom prudkého rozvodnenia menších tokov a prívalových povodní.
Aktualizované 12:20 V okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča a Poprad hrozia v sobotu búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa do 15.00 h. Informuje o tom na svojom webe. „Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.
V sobotu udrú horúčavy
Dnešné maximá budú o 2 až 3 stupne vyššie ako v piatok. Najteplejšie bude opäť na juhozápade, kde sa teploty v okresoch Komárno a Nové Zámky môžu dostať až k hranici +37 °C. Nad +30 °C však pôjde prakticky celé Slovensko, píše iMeteo.sk.
Slovenský hydrometeorológický ústav vydal pred horúčavami výstrahy prvého a druhého stupňa, ktoré platia od 13.00 do 18.00 h. Výstrahy druhého stupňa platia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež pre okresy Krupina a Veľký Krtíš. Prvý stupeň výstrah vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. V týchto okresoch môže podľa SHMÚ vystúpiť teplota nad 33 stupňov.
Hoci najvyššie teploty nameriame popoludní, najťažšie podmienky nastanú až po západe slnka. Vzduch bude veľmi vlhký a pocitová teplota prudko stúpne. Najhoršia situácia sa očakáva v Bratislavskom kraji, kde môže byť večer až neznesiteľne dusno. Vysoká vlhkosť sa udrží aj v noci a ešte viac sa zvýrazní v nedeľu.
Horúci a vlhký vzduch vytvorí podmienky pre búrky
Do strednej Európy prúdi veľmi teplý vzduch zo západu, ktorý sa doteraz držal nad západnou Európou. Tlaková výš, ktorá ho brzdila, sa už odsunula a spolu s teplom prichádza aj vlhkosť. Atmosféra sa prehrieva a stáva sa labilnou – ideálne podmienky pre búrky.
V sobotu popoludní sa začnú tvoriť prvé búrky najmä v horských oblastiach stredného Slovenska a na východnom Slovensku. Najviac ohrozené sú regióny Orava, Liptov, Spiš, Gemer a Horehronie. Pôjde o pomaly sa pohybujúce búrky, ktoré môžu na jednom mieste priniesť výrazné zrážky a spôsobiť lokálne zatopenia.
Kým dnešné búrky budú skôr ojedinelé, nedeľa prinesie oveľa početnejšie a intenzívnejšie búrky, ktoré môžu zasiahnuť väčšiu časť Slovenska.