Sobota20. jún 2026, meniny má Valéria, zajtra Alojz

Dovolenkári si v Chorvátsku VÝRAZNE priplatia: Najväčší šok ich čaká v gastre!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Chorvátsko zostáva pre Slovákov jednou z top letných destinácií. Ani tejto krajine pri Jadrane sa nevyhol rast cien a za niektoré tovary či služby si tento rok turisti výraznejšie priplatia. Odborníci zo spoločnosti Finax poradili, ako môžu dovolenkujúci ušetriť desiatky až stovky eur.

Mnohí Slováci, najmä rodiny cestujú do Chorvátska autom. Tankovanie benzínu na Slovensku je o niečo drahšie ako v Slovinsku či Chorvátsku, kde stojí od 1,65 do 1,75 eura za liter. Naftu natankujú motoristi najlacnejšie doma (v priemere 1,65 eura za liter), v Rakúsku zhruba za 1,83 eura, v Slovinsku za 1,76 eura a v Chorvátsku za 1,79 eura za liter. Celkové náklady na palivo pri modelovej ceste do Dubrovníka a späť (približne 1800 kilometrov) vyjdú priemerne na 200 až 230 eur, podľa typu vozidla, pohonu a štýlu jazdy.

archívne video

Premiér Fico a ministerka Saková reagujú na list Európskej komisie k cenám palív (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Vyhnite sa tankovaniu na diaľnici

„Prekvapivo výrazne dokážu motoristi ušetriť obyčajnou úpravou rýchlosti. Ak vodič na diaľnici spomalí napríklad zo 130 na 110 kilometrov za hodinu, dokáže značne znížiť spotrebu a na dlhej trase ušetriť desiatky eur,“ poradil analytik Finaxu Timur Blentič. Peniaze možno usporiť aj vyhnutím sa tankovaniu na diaľničných čerpacích staniciach, kde sú prirážky najvyššie. „Doplniť palivo sa oplatí skôr v obciach mimo hlavných ťahov, prípadne na samoobslužných staniciach, kde zvyknú ceny bývať nižšie,“ uviedol.

Dovolenkári si v Chorvátsku
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Poplatky za diaľničné známky a mýto sa líšia podľa trasy a destinácie. Pri tranzite zaplatia motoristi za 10-dňovú diaľničnú známku v Rakúsku 12,40 eura a v Slovinsku 16 eur. Týždňová známka v Maďarsku vyjde na 18 eur. Chorvátske mýto sa odvíja od prejdenej vzdialenosti. Spiatočná cesta do Zadaru vyjde na mýtnom približne 34 eur, do Splitu 50 eur a na juh do Dubrovníka zhruba 65 eur.

Najväčší šok čaká turistov v gastre

Najväčší cenový šok čaká turistov v gastre, za kávu dajú aj 9 eur. Samotný pobyt v Chorvátsku bude tento rok o niečo drahší. Hoci celková medziročná inflácia v krajine dosiahla 3,3 %, ceny v reštauráciách a hoteloch stúpli o 7,6 %. Alkohol s tabakom zdraželi o 4,6 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali mierny nárast o zhruba 2,8 %.

Dovolenkári si v Chorvátsku
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Zásadný vplyv na peňaženku má podľa analytika výber letoviska. Kým v Zadare napríklad ranné espresso stojí už 2 eurá, v Splite 2,50 až 4,50 eura. Najdrahší je tradične Dubrovník, kde sa cena kávy šplhá na 5 až 9 eur. Čapované pivo (0,5 litra) v Zadare stojí od 3,50 do 5 eur, v Dubrovníku aj 8 eur. Obyčajná minerálka stojí v Zadare v priemere 1,50 až 2 eurá, juh Chorvátska je o polovicu drahší. „Večera pre štvorčlennú rodinu s nápojmi vyjde v Chorvátsku zhruba na 100 eur. Návštevníkom pre lepšie ceny často stačí urobiť len pár krokov navyše. Ak si nesadnú do prvého podniku na hlavnej promenáde, ale pár metrov ďalej od centra, ceny môžu byť výrazne nižšie,“ upozornil Blentič.

Ceny v lokálnych supermarketoch sú priaznivejšie

Ceny potravín v lokálnych supermarketoch sú priaznivejšie než v malých obchodoch priamo pri pláži a usporiť sa dá aj prípravou vlastného jedla aspoň v niektoré dni dovolenky. Veľké rozdiely sú aj pri požičiavaní áut priamo v destinácii. Kým prenájom minivanu vyjde v sezóne aj na 180 eur za deň a menšieho SUV 45 až 80 eur, malý „economy hatchback“ je možné zarezervovať už od 25 eur za deň. Analytik odporučil prenajať si vozidlo s dostatočným predstihom, minimálne týždeň vopred, keď je možné zjednať lepšiu ponuku.

Dovolenkári si v Chorvátsku
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

„Základom pokojnej dovolenky bez nepríjemných prekvapení po návrate je stanovenie si jasného rozpočtu aj s primeranou rezervou. Ak si dovolenkári dopredu presne určia, koľko si môžu dovoliť minúť a tento limit neprekračujú, chráni ich to pred zbytočnými výdavkami a neplánovanými nákupmi,“ priblížila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková. Pri plánovaní rozpočtu sa podľa nej treba sústrediť aj na sprievodné služby a voľnočasové aktivity, ktoré môžu výdavky navýšiť o desiatky až stovky eur. Odporučila mať aj hotovosť, lebo pri využití bankomatov iných prevádzkovateľov môžu byť poplatky zbytočne vysoké. „Rovnako dôležité je nepodceniť cestovné poistenie,“ dodala.

Viac o téme: ChorvátskoTuristiCenyFinancie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragédia na dovolenke: Malý
Tragédia na dovolenke: Malý chlapec (†4) spadol do bazéna! Zasahovali všetky zložky, už mu nedokázali pomôcť
Zahraničné
Chorváti RAPÍDNE dvíhajú ceny:
Chorváti RAPÍDNE dvíhajú ceny: Dovolenka v kempe vás vyjde VIAC ako pobyt v Alpách!
Zahraničné
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski odhodila zábrany aj polovicu šatníka: Tými fotkami by zarobila majland!
Zahraniční prominenti
Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto
Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto destinácia valcuje ostatné
dromedar.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dáždnikový pochod mestom na podporu utečencom
Dáždnikový pochod mestom na podporu utečencom
Správy
V Kremnici si svoje sily zmerali zlatokopi
V Kremnici si svoje sily zmerali zlatokopi
Správy
Dobrovoľníci26: Hodiny v doline Banskej Hodruše sa ozývajú vďaka ich správcovi
Dobrovoľníci26: Hodiny v doline Banskej Hodruše sa ozývajú vďaka ich správcovi
Správy

Domáce správy

Dovolenkári si v Chorvátsku
Dovolenkári si v Chorvátsku VÝRAZNE priplatia: Najväčší šok ich čaká v gastre!
Domáce
Polícia upozorňuje: Zlodeji vedia
Polícia upozorňuje: Zlodeji vedia využiť nepozornosť ľudí
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Vražda na východe
MIMORIADNE Vražda na východe Slovenska: Polícia pátra po mužovi a aute... NEPRIBLIŽUJTE sa k nemu!
Domáce
Prvá veľká investícia do nových súdov v Bratislave a Žiline bude hotová už o pár dní
Prvá veľká investícia do nových súdov v Bratislave a Žiline bude hotová už o pár dní
Bratislava

Zahraničné

Česi nakupujú vo veľkom:
Česi nakupujú vo veľkom: Štátne dlhopisy sa míňajú rýchlejšie, než čakal štát
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj prijal v
Diplomatický otras vrcholí: Zelenskyj vrátil Nawrockému najvyššie poľské štátne vyznamenanie!
Zahraničné
Hormuzský prieliv je opäť
Hormuzský prieliv je opäť uzavretý! Irán reaguje na izraelské útoky
Zahraničné
Giorgia Meloniová a Donald
Napätie medzi Trumpom a Meloniovou pokračuje: Spor naberá na obrátkach
Zahraničné

Prominenti

Vladimír Kobielsky
Herec Kobielsky zažil s dieťaťom krušné chvíle: Po pohotovosti ďalší šok! Rozhorčený odkaz...
Domáci prominenti
Anna Šišková s rodinou
Šišková verejne prehovorila o ťažkých začiatkoch: Detstvo nebolo jednoduché!
Domáci prominenti
Brad Falchuk
Bohyňa na jachte: Gwyneth Paltrow za sexi manželom nezaostáva, to telo je neuveriteľné!
Zahraniční prominenti
Kavej 2 bude mať
Toto Slovensko ešte nezažilo: Kavej 2 bude mať veľkú letnú tour s hercami!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bývalá predavačka varuje: TAKÝTO
Bývalá predavačka varuje: TAKÝTO melón v obchode nekupujte! Je to riziko
Zaujímavosti
Vedci prišli s netradičným
Vedci prišli s netradičným vynálezom: Zo známej japonskej potraviny vytvorili NIEČO, čo by vám ani vo sne nenapadlo!
Zaujímavosti
Chorvátsky Karibik: Na ostrove
Chorvátsky Karibik: Na ostrove Dugi Otok nájdete tyrkysové more aj tajné vojenské bunkre
dromedar.sk
Hortenzie
Hortenzie budú väčšie a krajšie: Záhradkári radia zasadiť k nim tieto tri rastliny
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov sprísňuje pravidlá: Hrozia vám pokuty až do 3500 eur!
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov sprísňuje pravidlá: Hrozia vám pokuty až do 3500 eur!
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Šialenstvo a absurdné zákazy pre milióny: Nemecká hviezda si musela prelepiť slúchadlá
MS VO FUTBALE 2026 Šialenstvo a absurdné zákazy pre milióny: Nemecká hviezda si musela prelepiť slúchadlá
MS vo futbale
Česko – Slovensko: Online prenos z MS v hokejbale žien 2026
Česko – Slovensko: Online prenos z MS v hokejbale žien 2026
Hokejbal
Veľká správa pre slovenský šport: Bratislava oficiálne zabojuje o usporiadanie ME
Veľká správa pre slovenský šport: Bratislava oficiálne zabojuje o usporiadanie ME
Ostatné
Záchrana v druhej tretine: Slovensko otočilo zápas proti Švajčiarsku a oslavuje víťazstvo
Záchrana v druhej tretine: Slovensko otočilo zápas proti Švajčiarsku a oslavuje víťazstvo
Hokejbal

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Personalisti prezradili tajomstvo úspechu: Týchto 30 sekúnd na pracovnom pohovore môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Personalisti prezradili tajomstvo úspechu: Týchto 30 sekúnd na pracovnom pohovore môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Hľadám prácu
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Prostredie práce
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Zaujímavé pracovné ponuky
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Strapaté francúzske kuracie rezne
Strapaté francúzske kuracie rezne
Hrnčekový chlieb takmer bez práce
Hrnčekový chlieb takmer bez práce
Čas na zber lipy. Pripravte si zásoby na čaj
Čas na zber lipy. Pripravte si zásoby na čaj
Rady a tipy
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy

Technológie

Môžu lieky proti alergii zvyšovať riziko demencie? Vedci upozorňujú hlavne na jeden starší typ antihistaminík
Môžu lieky proti alergii zvyšovať riziko demencie? Vedci upozorňujú hlavne na jeden starší typ antihistaminík
Veda a výskum
Samsung predstavil novú AI funkciu, ktorá ti pomôže skontrolovať zdravie tvojho domáceho miláčika
Samsung predstavil novú AI funkciu, ktorá ti pomôže skontrolovať zdravie tvojho domáceho miláčika
Správy
Elon Musk chce dostať dátové centrá do vesmíru. Znie to ako geniálny nápad, no fyzika ukazuje tvrdú realitu
Elon Musk chce dostať dátové centrá do vesmíru. Znie to ako geniálny nápad, no fyzika ukazuje tvrdú realitu
Vesmír
Bezplatná Wi-Fi na dovolenke? Odborník varuje, že môže ísť o pascu na tvoje heslá aj peniaze
Bezplatná Wi-Fi na dovolenke? Odborník varuje, že môže ísť o pascu na tvoje heslá aj peniaze
Bezpečnosť

Bývanie

Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore

Pre kutilov

S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manžel ma podviedol s najlepšou priateľkou: To, čo nasledovalo potom, nikto nečakal
Partnerské vzťahy
Manžel ma podviedol s najlepšou priateľkou: To, čo nasledovalo potom, nikto nečakal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dovolenkári si v Chorvátsku
Domáce
Dovolenkári si v Chorvátsku VÝRAZNE priplatia: Najväčší šok ich čaká v gastre!
MIMORIADNE Vražda na východe
Domáce
MIMORIADNE Vražda na východe Slovenska: Polícia pátra po mužovi a aute... NEPRIBLIŽUJTE sa k nemu!
Najnovší PRIESKUM prináša ZVRAT:
Domáce
Najnovší PRIESKUM prináša ZVRAT: Tesný súboj, voľby by vyhrala TÁTO strana! PREKVAPENIE na treťom mieste
Na Slovensku udreli prvé
Domáce
Na Slovensku udreli prvé BÚRKY, bude to ešte horšie: Vydali výstrahy, ohrozené sú TIETO oblasti! TU hrozia POVODNE

Ďalšie zo Zoznamu