Najnovší PRIESKUM prináša ZVRAT: Tesný súboj, voľby by vyhrala TÁTO strana! PREKVAPENIE na treťom mieste

BRATISLAVA - Najnovší prieskum ukázal mimoriadne tesný súboj. Ak by sa parlamentné voľby konali už v júni, podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate by zvíťazila strana SMER-SSD so ziskom 19,8 % hlasov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by podporilo 18,6 % respondentov. Rozdiel medzi prvými dvoma stranami tak predstavuje len 1,2 percentuálneho bodu. Prekvapilo aj KDH.
Zber dát, realizovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky, sa uskutočnil od 1. júna do 5. júna 2026 na vzorke 1 020 respondentov. "Svoju účasť vo voľbách deklarovalo 65,4% populácie, z toho 31,5% by sa zúčastnila určite a zvyšných 33,9% by sa pravdepodobne zúčastnilo parlamentných volieb," vyplýva z prieskumu.
Za Smerom a PS by prekvapivo skončilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 9,9 %, tesne nasledované stranou HLAS – sociálna demokracia, ktorá dosiahla 9,4 %. Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 8,7 % a Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 8,1 % opýtaných.
Nad hranicou zvoliteľnosti by sa nachádzalo aj hnutie Slovensko so ziskom 6,9 %. Naopak, tesne pod päťpercentnou hranicou zostali Demokrati (4,5 %) a maďarská Aliancia (4,1 %). Mimo parlamentu by podľa výsledkov prieskumu skončili aj strany Sme rodina (3,5 %), Slovenská národná strana (2,8 %), Kotlebovci – ĽSNS (2,0 %) a Právo na pravdu (1,5 %).
V poslednom prieskume od Infostatu z mája pritom vyhrávalo opozičné PS a to s náskokom (22,2 %). Smer-SD bol druhý (18,3 %) a KDH až piate (8,9 %).