Hortenzie budú väčšie a krajšie: Záhradkári radia zasadiť k nim tieto tri rastliny

LONDÝN – Patria medzi najobľúbenejšie okrasné kríky v záhradách. Ak však chcete, aby hortenzie kvitli ešte bohatšie a boli odolnejšie, odborníci odporúčajú jednoduchý trik. Stačí ich vysadiť vedľa troch konkrétnych rastlín, ktoré im pomáhajú prosperovať.
Hortenzie si získali obľubu vďaka svojim veľkým farebným kvetom a pomerne nenáročnému pestovaniu. Mnohí záhradkári však netušia, že správne zvolení „susedia“ dokážu výrazne ovplyvniť ich rast aj kvitnutie. Odborníci na záhradníctvo odporúčajú tri rastliny, ktoré vytvárajú pre hortenzie ideálne podmienky.
Azalky milujú rovnaké podmienky
Prvou odporúčanou rastlinou sú azalky. Tie majú podobné nároky na pôdu aj vlhkosť ako hortenzie. Obe rastliny obľubujú mierne kyslú pôdu a dostatok vlahy, preto sa navzájom dobre dopĺňajú. Navyše ich kvety vytvárajú atraktívnu farebnú kombináciu.
Záhradníci upozorňujú, že najmä modré hortenzie sa s azalkami výborne kombinujú nielen esteticky, ale aj z hľadiska pestovateľských podmienok, píše The Sun.
Paprade vytvoria dokonalé pozadie
Druhou rastlinou sú paprade. Tie sa výborne hodia najmä do tienistejších častí záhrady, kde sa mnohým druhom hortenzií darí najlepšie. Ich sýtozelené listy vytvárajú kontrast k výrazným kvetom hortenzie a zároveň pomáhajú udržiavať prirodzený vzhľad záhona.
Paprade navyše prospievajú v podobných svetelných podmienkach a nepredstavujú silnú konkurenciu pre korene hortenzií.
Muškáty chránia pred škodcami
Treťou odporúčanou rastlinou sú záhradné muškáty (geranium). Tie majú hneď niekoľko výhod. Odpudzujú niektorých škodcov, najmä zajace a králiky, ktoré môžu poškodzovať mladé výhonky. Zároveň lákajú opeľovače, ako sú včely a motýle.
Po zakorenení navyše dobre znášajú aj kratšie obdobia sucha a bez problémov rastú na slnečných aj polotienistých miestach.
Dôležitá je aj správna poloha
Odborníci pripomínajú, že väčšina hortenzií preferuje ranné slnko a popoludňajší tieň. Potrebujú dostatok vlahy a dobre priepustnú pôdu. Niektoré druhy, napríklad metlinaté hortenzie, zvládnu aj viac slnka, no stále vyžadujú pravidelnú zálievku.
Práve vhodná kombinácia rastlín môže pomôcť vytvoriť prostredie, v ktorom budú hortenzie rásť zdravšie, vytvoria viac kvetov a budú ozdobou záhrady počas celej sezóny.