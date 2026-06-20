Ďalší BIZÁR štátnej správy? Podnikateľ Vladimír vraj dostal VÝCHOVNÚ pokutu, lebo sa jej chcel vyhnúť!

BRATISLAVA - Po kauze s langošárňou a mäkčeňom je tu ďalšia bizarná skúsenosť s orgánom štátnej správy. Podnikateľ Vladimír tvrdí, že od inšpektorátu práce dostal tzv. "výchovnú pokutu". Podľa neho bolo dôvodom, že ako firma poslali dokumenty, ktoré od nich žiadali, ale vraj iba preto, aby nedostali pokutu. Inšpektorát práce so zverejnenými informáciami nesúhlasí, označil ich za tendenčné a neúplné.
"Inšpektorát práce v Prešove nám vyrubil 'výchovnú' pokutu 500 euro za to, že dokumenty, ktoré sme im zaslali, boli síce v poriadku, ale dôvod pokuty je ten, že sme ich zaslali iba preto, aby sme sa vyhli pokute," uviedol pán Vladimír na sociálnej sieti v príspevku, ktorý zdieľajú tisícky ľudí. Dodáva, že to, že pokuta je "výchovná", je v protokole napísané osemkrát.
Podnikateľ dôrazňuje, že žiadna práca načierno zistená nebola. "Všetky dokumenty sme mali v poriadku, ale pokute 500 eur sme sa nevyhli iba preto, že sme najprv poslali dochádzku zamestnancov len s vyznačeným počtom odpracovaných hodín v daných dňoch, ale neuviedli sme presne čas od - do. Keď sme to vzápätí, ešte v rámci prebiehajúcej kontroly, poslali aj s uvedenými časmi, tak už toto bol od nás ten zákerný úskok, aby sme sa vraj vyhli pokute," tvrdí podnikateľ, ktorý je s manželkou majiteľom salónu krásy a zdravia.
Pán Vladimír navyše dodáva, že požiadavka od inšpektorátu práce bola 28-bodová. "Vyžadovali od nás také množstvo dokumentov a ešte väčšie byrokratické nezmysly, že nám to zabralo niekoľko týždňov posielania týchto dokumentov e-mailom. Celkový počet strán všetkých dokumentov sa blížil k číslu 1200," pokračuje podnikateľ, ktorý sa zamýšľa, či by čosi také uplatnili aj u zahraničných majiteľov nadnárodných firiem.
Reakcia inšpektorátu práce
Inšpektorát práce so zverejnenými informáciami nesúhlasí. "Inšpektorát práce Prešov sa ohradzuje voči tendenčným a neúplným vyjadreniam zo strany autora príspevku na sociálnej sieti," uviedol hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš pre TV Joj.
Podľa inšpektorátu práce podnikateľ konal až potom, čo mal k dispozícii zaslaný protokol. "Dodatočne zaslané pracovné výkazy po doručení protokolu považoval inšpektorát práce za účelové v snahe vyhnúť sa potrestaniu," dodáva hovorca. Tvrdí, že uloženie pokuty bolo za porušenie ustanovenia Zákonníka práce, pričom "pokuta bola uložená v súlade so zásadou legitímnych očakávaní a v súlade s obdobnými prípadmi." Hovorca dodal, že aj napriek tomu, že ide o dva roky starý prípad, Národný inšpektorát práce celú vec dodatočne preverí.