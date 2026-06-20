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Diplomatický otras vrcholí: Zelenskyj vrátil Nawrockému najvyššie poľské štátne vyznamenanie!

Volodymyr Zelenskyj prijal v Kyjeve hondurského prezidenta Nasryfa Asfuru
Volodymyr Zelenskyj prijal v Kyjeve hondurského prezidenta Nasryfa Asfuru (Zdroj: TASR/AP/Evgeniy Maloletka)
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TASR

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že jeho poľskému náprotivku Karolovi Nawrockému vrátil najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Poľský prezident mu ho oficiálne odobral v piatok, informuje agentúra AFP.

Nawrocki týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.

„Verili sme, že Rád Bielej orlice, udelený v roku 2023, bol určený ukrajinskému ľudu a našej armáde. Tak to bolo vtedy povedané. Dnes som tento rád vrátil poľskému prezidentovi. Verím, že budúcnosť potvrdí rešpekt, ktorý si Ukrajinci zaslúžia,“ uviedol Zelenskyj na sieti X s tým, že Kyjev rozhodnutie Nawrockého rešpektuje. „Ukrajina je vďačná poľskému ľudu za jeho podporu a spoluprácu, ktoré zohrávajú významnú úlohu v boji za našu i vašu nezávislosť od Ruska. Ukrajina nikdy nezabúda na solidaritu a chápe, že spolupráca medzi štátmi a národmi v našom regióne je jednou z hmatateľných bezpečnostných záruk pre Ukrajincov a pre každý susedný štát,“ poznamenal Zelenskyj v príspevku.

„Ukrajina bude naďalej otvorená všetkým zmysluplným formám spolupráce s Poľskom, aby sa pokúsila zabrániť protichodným interpretáciám zložitých a bolestivých kapitol našej spoločnej minulosti a zabezpečiť náležitú úctu voči všetkým nevinným obetiam 20. storočia,“ zdôraznil prezident. „A my, Ukrajinci, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Európa v tomto storočí neutrpí porážku,“ dodal a vyzdvihol činy ukrajinských bojovníkov.

Viac o téme: UkrajinaVolodymyr ZelenskyjKarol NawrockýRad Bielej orlice
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