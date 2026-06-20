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Česi nakupujú vo veľkom: Štátne dlhopisy sa míňajú rýchlejšie, než čakal štát

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PRAHA - České štátne dlhopisy idú na dračku. Česi si k piatku 19. júna objednali Dlhopisy Republiky už za 70,6 miliardy Kč. Záujem tak prekročil pôvodne plánovaný objem emisie o 50 miliárd Kč. Informoval o tom server Novinky.cz, ktorý citoval hovorcu ministerstva financií Filipa Běhala.

Běhal dodal, že z objednaných obligácií je zatiaľ zaplatených 15 miliárd Kč, teda viac než pätina. Ministerstvo zároveň naplánovalo ďalšie upisovacie obdobie, ktoré sa rozbehne v auguste. „Z objednávok pripadá 39,1 miliardy Kč na Fixný dlhopis, 22 miliárd Kč na Flexi Bond a 9,5 miliardy Kč na Proti-inflačný dlhopis,“ spresnil Běhal.

Upisovacie obdobie trvá do 28. júna

Upisovacie obdobie trvá do 28. júna, pričom záujemcovia musia dlhopisy zaplatiť do 7. júla. Samotná emisia sa potom uskutoční 15. júla. Ministerstvo financií ponúka Dlhopisy Republiky od polovice mája. V predaji sú fixné päťročné, protiinflačné päťročné a trojmesačné obligácie. Běhal pre Novinky zároveň povedal, že ministerstvo príde v lete s novou ponukou. „Druhé upisovacie obdobie prebehne od 24. augusta do 4. októbra a v ponuke bude iba Flexi Bond. Tretie upisovacie obdobie je naplánované na predvianočné obdobie a bude opäť obsahovať všetky tri typy dlhopisov,“ dodal.

Viac o téme: ČeskoMinisterstvo financiíDlhopisFilip Běhal
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