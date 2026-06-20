Witkoff mieri do Švajčiarska na rokovania s Iránom, Kushner tam už je

WASHINGTON/BÜRGENSTOCK - Zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Uviedol to server Axios s odvolaním sa na nemenovaného zástupcu administratívy. Zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku, dodal server.
Americko-iránske rokovania vo švajčiarskom letovisku Bürgenstock o mierovom ukončení konfliktu na Blízkom východe boli pôvodne plánované na piatok. Podľa médií však Teherán rokovanie odložil kvôli pokračujúcim izraelským útokom na Libanon. Pôvodne mala byť vo Švajčiarsku v piatok podpísaná predbežná dohoda o ukončení bojov vo forme memoranda o porozumení. Tú nakoniec prezidenti USA a Iránu podpísali na diaľku už počas týždňa.
Následne sa zdalo, že by sa mohli začať rokovania o konečnej dohode, na ktoré majú obe strany podľa do 60 dní. Podľa amerického viceprezidenta J.D. Vance táto lehota už plynie. Strany ju však môžu neskôr predĺžiť. Konečná dohoda by mala obsahovať podľa znenia memoranda napríklad kalendár ukončenia medzinárodných sankcií na Irán či mechanizmus na uvoľnenie iránskych prostriedkov zmrazených v zahraničí. Témou rokovania má byť tiež iránsky jadrový program.
Do uzavretia konečnej dohody sa Teherán a Washington dohodli na udržaní status quo, keď Irán nebude pokračovať v jadrovom programe a Spojené štáty nebudú ukladať nové sankcie. Konflikt na Blízkom východe koncom februára odštartovali americko-izraelské útoky na Irán. Vojna ochromila lodnú dopravu v kľúčovom Hormuzskom prielive, ktorým bežne prechádza asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, ale tiež napríklad zhruba tretina celosvetovej prepravy poľnohospodárskych hnojív po mori.