Eurokomisár pre obranu: Máme problémy s realizovaním zbrojných projektov

BERLÍN - Eurokomisár pre obranu a vesmírnu agendu Andrius Kubilius tvrdí, že európsky obranný priemysel má veľké problémy. „Stále máme problémy s úspešným realizovaním celoeurópskych zbrojných projektov,“ povedal pre časopis Der Spiegel. Informuje o tom agentúra DPA.
Kubilius poukázal na to, že zatiaľ čo európska spolupráca pri prieskume vesmíru funguje dobre, „v oblasti obrany si sotva spomeniem na úspešný projekt,“ poznamenal. Neúspech francúzsko-nemeckého projektu novej stíhačky v rámci systému FCAS je podľa neho súčasťou tejto „smutnej tradície“. Členské štáty by mali preto lepšie spolupracovať napríklad pri výstavbe spoločnej protivzdušnej obrane, vývoji dronov alebo pri plánovaní stíhačky novej generácie.
Nemecko je podľa litovského eurokomisára v tomto smere vzorom, lebo do svojej obrany investuje značné sumy. Kubilius ale súčasne zdôraznil, že „rozhodujúce je to, aby vyššie výdavky na národnú obranu neprehĺbili rozdelenie Európy“. V tejto súvislosti pripomenul, že štáty čoraz častejšie získavajú zbrane buď jednostranne alebo nanajvýš v partnerstve s druhou krajinou, čo podľa neho nie je pozitívny vývoj.