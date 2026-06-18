Náhle úmrtie nádejného futbalistu Jakuba (†16) rozvírilo špekulácie: Šikana?! REAKCIA školy a rodiny

VRANOV NAD TOPĽOU - Nečakaná smrť nádejného 16-ročného futbalistu Jakuba zaskočila celý vranovský región. Deviatak, ktorý mal celý život pred sebou, odišiel náhle začiatkom týždňa. Práve to vyvolalo u mnohých ľudí otázky a podnietilo špekulácie o príčine chlapcovej smrti. Na internete sa začali šíriť informácie o tom, že žiak mal byť šikanovaný, rozoberať sa začali aj zmeny jeho hmotnosti, ktorými v posledných mesiacoch prešiel. Škola aj rodina však slová o šikane odmieta.
O úmrtí 16-ročného Jakuba informovala v pondelok základná škola vo Vranove nad Topľou, ktorú deviatak navštevoval. "Jeho náhly odchod hlboko zasiahol celú školskú komunitu – spolužiakov, učiteľov, zamestnancov školy aj všetkých, ktorí ho poznali. V týchto chvíľach je ťažké nájsť slová, ktoré by dokázali vyjadriť bolesť a smútok, ktoré cítime," uviedla. "S úctou a láskou si budeme uchovávať spomienky na jeho úsmev, prítomnosť a chvíle, ktoré boli súčasťou nášho spoločného školského života. Jeho miesto medzi nami zostane navždy prázdne, no v našich srdciach bude žiť ďalej," dodala škola a rodine, blízkym, spolužiakom a všetkým, ktorých Jakubov odchod zasiahol, vyjadrili úprimnú sústrasť.
Zarmútený bol aj futbalový klub FK Nižný Hrušov, za ktorý Jakub hrával. "S hlbokým zármutkom a žiaľom oznamujeme, že nás navždy opustil hráč nášho klubu a kamarát Jakub Junák," napísali.
Škola a rodina špekulácie o šikane odmietajú
Krátko po smrti mladého chlapca sa začali šíriť špekulácie o tom, čo bolo príčinou jeho náhleho odchodu v tak nízkom veku. Hovorilo sa najmä o tom, že Jakub mal byť šikanovaný, v diskusiách sa objavovali informácie aj ohľadom zmeny chlapcovej váhy - Jakub mal viditeľne schudnúť.
Na "klebety" v online priestore zareagovala v spoločnom stanovisku škola, ktorú Jakub navštevoval a smútiaca rodina, ktorá však špekulácie odmieta. Podľa ich slov informácie, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, nie sú založené na pravde. "Jakub bol chlapec, ktorý mal väčšiu hmotnosť a chcel schudnúť, hlavne zo zdravotných dôvodov (nábeh na cukrovku) a kvôli futbalu. Na začiatku školského roka sa do 9. ročníka vrátil po prázdninách schudnutý. Triedna učiteľka spolu s rodičmi spolupracovala na jeho stabilizovaní hmotnosti pod dohľadom výživového poradcu a psychológa," píše sa vo vyjadrení.
Zdôraznili, že chlapcovi nebola potvrdená anorexia. "Jakub chcel hlavne hrávať futbal, miloval tento šport. V posledných dňoch sa mu zhoršilo zdravie a po hospitalizáciách došlo ku pridruženým ochoreniam ako bol akútny zápal pankreasu. Jeho mladé telo nezvládlo nápor na organizmus a dňa 15. 6. 2026 v nemoci zomrel," uviedli.
Krátko na to ľudia začali neľudsky uverejňovať nepodložené informácie o tom, čo bolo dôvodom úmrtia. Najviac sa školy a jeho blízkych dotklo tvrdenie, že bol šikanovaný. Opak je vraj pravdou. "Jakub bol obdivovaný, že dokázal na sebe pracovať. Ani rodičia nepotvrdili, že by mal Jakub pocit, že ho niekto šikanuje. Veľmi nás mrzí, že niektorí ľudia chceli z jeho smrti ťažiť a vyvolať senzáciu. V mene rodičov Vás prosíme, zastavte tieto reči, nech zostane jeho pamiatka čistá a jeho odchod prijmime s úctou," odkázala škola.
Prípadom sa zaoberá aj polícia
Na šíriace sa informácie o údajnej šikane reagovala aj prešovská krajská polícia. Tá uviedla, že sa zodpovedne zaoberá každým prijatým podnetom, pričom o to citlivejšie pristupuje k prípadom týkajúcim sa detí a mládeže. "Každá informácia, ktorá by mohla nasvedčovať protiprávnemu konaniu alebo ohrozeniu maloletých osôb, je dôsledne preverovaná v rozsahu zákonných možností," uviedli a s tým, že škola sa vzniknutou situáciou zaoberala, komunikovala s rodičmi žiaka a spolupracovala aj s odbornými pracovníkmi.
Pripomenuli tiež, že policajný zbor dlhodobo spolupracuje so školskými zariadeniami aj v oblasti prevencie. "Policajti sa v rámci svojej služobnej činnosti stretávajú s vedením školy, za účelom získavania obdobných informácií. Na stretnutiach, ani z vykonaného služobného preverovania neboli zo strany vedenia školy, pedagogických zamestnancov, žiakov ani rodičov oznámené alebo signalizované skutočnosti nasvedčujúce šikanovaniu nebohého žiaka, ani poznatky vedúce k inému protiprávnemu konaniu," ozrejmila polícia.
V súčasnosti Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou v súvislosti s úmrtím žiaka nevedie žiadne trestné ani iné konanie. "Vzhľadom na citlivosť prípadu a s úctou k pozostalým žiadame verejnosť o zdržanlivosť pri šírení neoverených informácií a špekulácií na sociálnych sieťach a rešpekt voči zúčastneným osobám," dodali.