Policajti zadržali hľadanú ženu, ktorá sa vyhýbala väzeniu: Mala pri sebe drogy

Nitrianski policajti zadržali hľadanú ženu, ktorá sa vyhýbala väzeniu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Policajti nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky vypátrali ženu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Spozorovali ju počas služby, následná lustrácia potvrdila jej totožnosť. Na 35-ročnú ženu bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas úkonov so zadržanou osobou policajti spozorovali tzv. skladačku s obsahom bieleho prášku. Žena im skladačku dobrovoľne vydala. Následne ju policajti eskortovali do ústavu výkonu trestu odňatia slobody. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.