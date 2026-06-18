Ďalší OBRAT po štarte: Lietadlo Wizz Air sa otočilo nad Galantou a vrátilo do Bratislavy! TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Cestujúci stredajšieho ranného letu Wizz Air z Bratislavy do Barcelony zažili nečakaný obrat. Krátko po štarte sa Airbus namiesto pokračovania na západ otočil nad Galantou a vrátil sa späť na Letisko M. R. Štefánika. Dôvodom bola zrážka s vtákom počas vzletu.
Let W67021 odštartoval o 9:10 h, no už po niekoľkých minútach letu sa pilot rozhodol prerušiť cestu. Lietadlo bezpečne pristálo v Bratislave, kde prebehla povinná technická kontrola, informuje Paraméter, ktorému to potvrdila spoločnosť Wizz Air. Podľa nej išlo o štandardný bezpečnostný postup. „Wizz Air potvrdzuje, že 17. júna došlo pri vzlete letu W67021 z Bratislavy do Barcelony k zrážke s vtákom. V súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi a vysokou úrovňou výcviku posádky sa piloti rozhodli vrátiť na odletové letisko, aby mohla byť vykonaná povinná technická prehliadka,“ uviedlo tlačové oddelenie spoločnosti.
Letecká spoločnosť zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcich a posádky je vždy na prvom mieste. Po zrážke s vtákom je povinné lietadlo detailne skontrolovať, kým sa opäť zaradí do prevádzky. Wizz Air zároveň poďakoval posádke za rýchlu reakciu a cestujúcim za trpezlivosť. Let do Barcelony nakoniec odštartoval s približne dvojhodinovým meškaním, o 11:36 h.
Tretí incident za krátky čas
Podobná situácia sa odohrala 31. mája na linke Bratislava – Košice. Lietadlo po dvoch okruhoch nad Šaľou a Sládkovičovom pristálo späť v Bratislave — aj vtedy išlo o zrážku s vtákom. Po technickej kontrole bolo potvrdené, že stroj je schopný ďalšieho letu.
Ďalšia DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD
V polovici mája (15. mája) zase zasiahlo lietadlo na rovnakej linke blesk. Posádka sa aj v tomto prípade rozhodla pre návrat a následnú technickú prehliadku.