Markizáčka 2 mesiace po rozchode: Už má iného!

BRATISLAVA - Ešte na jar oznámili koniec vzťahu. Dnes je však všetko inak. Michaela Doležalová aj Marián Hanousek sa po rozchode posunuli ďalej a zdá sa, že obaja našli šťastie po boku nových partnerov.
Michaela Doležalová sa do centra pozornosti dostala najmä vďaka účinkovaniu v reality šou Ruža pre nevestu. Neskôr prijala výzvu v ďalšom televíznom projekte – Farma, kde sa jej život opäť výrazne zmenil. Práve na statku totiž preskočila iskra medzi ňou a elektrikárom Mariánom Hanouskom. Ich vzťah sa postupne rozvíjal pred očami televíznych divákov a mnohí fanúšikovia im držali palce aj po skončení šou. Zdalo sa, že ich láska má pevné základy, keďže dvojica zostala spolu aj po návrate do reality mimo televíznych kamier.
Michaela a Marián tvorili pár nejakú tú dobu a o to väčším prekvapením bolo, keď v apríli oznámili definitívny rozchod. Od ich rozchodu pritom neubehlo veľa času. Len dva mesiace po oznámení konca vzťahu je zrejmé, že obaja sa vo svojich životoch posunuli ďalej. Pozornosť verejnosti najskôr vzbudil Marián, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil romantickú fotografiu s novou ženou po svojom boku. Michaela následne situáciu využila a priznala tiež, že v jej živote sa skutočne objavil nový muž. Zároveň však zdôraznila, že si svoje súkromie chce tentoraz viac chrániť.
„Áno, v mojom živote je niekto nový. Je to muž, ktorý nie je verejne známy, ani ním nebude, a úprimne ani nemám potrebu ho ukazovať svetu. Nie preto, že by som sa za niečo hanbila alebo niečo skrývala, ale preto, že niektoré veci si zaslúžia zostať len medzi dvoma ľuďmi. Nie všetko, čo je vzácne, musí byť vystavené na obdiv. Spoznávame sa, netvoríme pár,” vysvetlila verejnosti. Po skúsenostiach s medializovaným partnerstvom si zrejme uvedomuje hodnotu súkromia. Vyzerá to teda tak, že Michaela aj Marián si po rozchode našli šťastie po boku iných ľudí.
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