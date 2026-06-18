Lacný doplnok za pár centov denne môže zastaviť reflux: Vedci tvrdia, že znižuje aj riziko rakoviny

LONDÝN – Pálenie záhy trápi milióny ľudí a dlhodobý reflux môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Nová štúdia však naznačuje, že jednoduchý doplnok stravy dostupný za niekoľko desiatok centov denne by mohol pomôcť nielen zmierniť príznaky, ale aj znížiť riziko vzniku rakoviny pažeráka.
Nepríjemné pálenie záhy, kyslá chuť v ústach či opakovaný kašeľ. To všetko patrí medzi príznaky refluxu, ktorý postihuje približne pätinu populácie. Ak sa nelieči, môže časom poškodzovať pažerák a viesť k vzniku takzvaného Barrettovho pažeráka – stavu, ktorý je považovaný za predstupeň rakoviny pažeráka.
Najnovší výskum vedcov z University of Central Florida však priniesol povzbudivé zistenia. Podľa ich výsledkov by mohol pomôcť probiotický doplnok obsahujúci baktérie rodu Lactobacillus, ktoré sa prirodzene nachádzajú aj v jogurtoch či fermentovaných potravinách.
Reflux mení prostredie v pažeráku
Vedci zistili, že dlhodobé pôsobenie žalúdočnej kyseliny a žlče narúša prirodzené bakteriálne prostredie v oblasti hrdla a pažeráka. Prospešné baktérie postupne miznú a ich miesto zaberajú škodlivé mikroorganizmy, ktoré podporujú zápal a poškodenie buniek. To môže zvýšiť riziko rakovinových zmien, píše The Sun.
Práve probiotické baktérie Lactobacillus by podľa výskumníkov mohli pomôcť tento proces zvrátiť. Nielenže obnovujú zdravé bakteriálne prostredie, ale zároveň potláčajú zápal a podporujú opravu poškodeného DNA v bunkách pažeráka.
Sľubné výsledky
Prvé výsledky výskumu ukázali zníženie výskytu Barrettovho pažeráka u pacientov užívajúcich probiotiká. Ak sa u nich rakovina objavila, dochádzalo k tomu výrazne neskôr než u ľudí bez tejto liečby. Vedci preto hovoria o veľmi sľubnom smere ďalšieho výskumu.
Profesorka Claudia Andl, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu rakoviny pažeráka, uviedla, že návrat prospešných baktérií prináša dvojitý efekt – obnovuje prirodzenú mikroflóru a zároveň pomáha organizmu bojovať proti zápalom a poškodeniu buniek.
Nie je to zázračný liek
Odborníci zároveň upozorňujú, že probiotiká nie sú náhradou za klasickú liečbu refluxu. Pri častých ťažkostiach je stále dôležité dodržiavať odporúčania lekára, upraviť stravu,
obmedziť alkohol, fajčenie a udržiavať si zdravú hmotnosť. Probiotiká však môžu predstavovať užitočný doplnok k liečbe.
Výskumy z posledných rokov navyše naznačujú, že probiotiká môžu pomáhať zmierňovať niektoré príznaky refluxu vrátane pálenia záhy, grgania či návratu žalúdočnej kyseliny do pažeráka. Odborníci však zdôrazňujú, že na definitívne potvrdenie ich účinku je potrebných viac klinických štúdií.
Príznaky refluxu, ktoré netreba ignorovať
Lekári odporúčajú spozornieť najmä pri týchto príznakoch:
- časté pálenie záhy,
- kyslá alebo horká chuť v ústach,
- problémy s prehĺtaním,
- opakovaný kašeľ,
- zachrípnutie,
- pocit hrčky v krku,
- bolesti na hrudníku.
Ak sa objavujú pravidelne, je vhodné vyhľadať odborníka. Dlhodobý reflux totiž nemusí byť len nepríjemnosťou, ale môže signalizovať aj vážnejší problém. A práve včasné zachytenie zmien v pažeráku môže výrazne znížiť riziko vzniku rakoviny.