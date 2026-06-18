Hnus! Kým Kate bojovala s rakovinou, tento muž sa pokúšal speňažiť jej zdravotné záznamy

LONDÝN - Šokujúce odhalenie po dvoch rokoch: Zamestnanec nemocnice sa pokúsil predať zdravotné záznamy Kate! Princeznú tak zradili počas najťažšieho obdobia života!
Princezná z Walesu Kate Middleton sa stala obeťou hrubého narušenia súkromia. Britský úrad na ochranu osobných údajov totiž po viac než dvoch rokoch uzavrel vyšetrovanie škandálu, ktorý sa odohral počas jej hospitalizácie v januári 2024. Výsledok je šokujúci – jeden zo zamestnancov nemocnice sa pokúsil predať jej citlivé zdravotné informácie za finančnú odmenu.
Kate sa v tom čase zotavovala po plánovanej operácii brucha v súkromnej londýnskej nemocnici. Len o niekoľko týždňov neskôr svetu oznámila, že jej lekári diagnostikovali rakovinu a začala náročnú liečbu. Práve v tomto mimoriadne citlivom období sa podľa vyšetrovania dnes už bývalý zdravotnícky pracovník pokúsil zneužiť jej zdravotnú dokumentáciu vo vlastný prospech.
Britský Úrad komisára pre informácie teraz potvrdil, že išlo o „úmyselné zneužitie“ osobných údajov. Dotyčný zamestnanec bol prepustený a dostal oficiálne napomenutie za porušenie zákona o ochrane údajov. Vyšetrovatelia zároveň dospeli k záveru, že nemocnica ako inštitúcia nepochybila a išlo o izolovaný incident jednotlivca.
Prípad vyvolal obrovský rozruch už v marci 2024, keď médiá informovali, že niekoľko pracovníkov nemocnice sa mohlo pokúsiť nahliadnuť do princezniných zdravotných záznamov bez oprávnenia. Vtedy sa začalo rozsiahle vyšetrovanie, ktoré trvalo viac než dva roky.
Pre Kate išlo o ďalšiu bolestivú ranu v období, keď bojovala s vážnou chorobou a zároveň čelila obrovskému mediálnemu tlaku. Na začiatku roka 2025 však oznámila radostnú správu – jej rakovina je v remisii. Odvtedy sa postupne vracia k verejným povinnostiam a v roku 2026 absolvovala aj svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu od oznámenia diagnózy.