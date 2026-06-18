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Vdova po Žbirkovi (†69) si splnila sen: Stretnutie so synom Johna Lennona... a reč bola o Mekym

Katarína Žbirková so synom Johna Lennona, Julianom. Zobraziť galériu (20)
Katarína Žbirková so synom Johna Lennona, Julianom. (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA – Pre Katarínu Žbirkovú to bol večer plný emócií. Vdova po legendárnom Mekym Žbirkovi (†69) sa stretla s Julianom Lennonom, synom člena kultových Beatles Johna Lennona. A nešlo len o obyčajné stretnutie dvoch známych osobností. V hre boli spomienky na Mekyho, Beatles aj vzácna fotografia, ktorá v sebe ukrýva silný príbeh.

Katka Žbirková sa so svojimi fanúšikmi podelila o sériu záberov zo stretnutia s Julianom Lennonom. Na fotografiách neskrývala nadšenie a k príspevku pridala aj úprimné vyznanie. „Nemohla som byť viac nadšená, že som stretla svoju tínedžerskú lásku a ukázala mu jeho podpis na fotografii Mira Žbirku a Paula McCartneyho,“ napísala na Instagrame.

Práve táto veta veľa napovedá o tom, čo bolo témou ich rozhovoru. Katarína totiž Julianovi ukázala vzácnu fotografiu, na ktorej je jej zosnulý manžel Meky Žbirka zachytený po boku Paula McCartneyho. Na snímke sa nachádza aj podpis samotného Juliana Lennona, ktorý na ňu pred rokmi pridal počas osobného stretnutia s Mekym. Nešlo pritom o náhodu. Meky Žbirka bol jedným z najväčších fanúšikov Beatles, akých Slovensko a Česko poznali. Legendárna britská štvorica formovala jeho hudobný vkus už od mladosti a jej vplyv sa výrazne podpísal aj pod jeho vlastnú tvorbu. Nie náhodou sa o ňom celé roky hovorilo ako o „piatom členovi Beatles“.


Práve preto malo stretnutie Kataríny s Lennonovým synom oveľa hlbší význam. Nebolo len splneným tínedžerským snom, ale aj symbolickou spomienkou na muža, ktorý Beatles doslova žil. Keď Julian opäť uvidel fotografiu s Paulom McCartneym a svojím vlastným podpisom, rozhovor sa prirodzene stočil aj k Mekymu a jeho celoživotnej láske k hudbe legendárnej liverpoolskej kapely. Julian Lennon a Meky Žbirka sa osobne stretli už v roku 2005 v pražskom štúdiu Sono. O takmer dve desaťročia neskôr sa na tento moment zaspomínalo opäť. Tentoraz prostredníctvom Kataríny Žbirkovej, ktorá Lennonovmu synovi pripomenula stretnutie so slovenskou hudobnou legendou.

Na snímkach pôsobí Katarína vedľa 62-ročného hudobníka uvoľnene a šťastne. Nechýbajú úsmevy, objatie ani známy symbol mieru, ktorý sa s menom Lennon spája už celé desaťročia. A hoci sa stretla s mužom, ktorého kedysi obdivovala ako tínedžerka, zdá sa, že najdôležitejším hosťom večera bol v spomienkach všetkých prítomných niekto iný – Meky Žbirka, ktorého hudobný príbeh bude s Beatles navždy spätý.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viac o téme: Meky ŽbirkaKatarína ŽbirkováJulian Lennon
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