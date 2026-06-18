Česká režisérka v spoločnosti: Veď vyzerala ako krava!

PRAHA - Eva Toulová bola opäť stredobom pozornosti. A nečudujte sa... Ved vyzerala ako krava!
Režisérka Eva Toulová opäť potvrdila, že móda je pre ňu spôsob, ako zaujať. Na podujatie venované krstu nového videoklipu Báry Mottlovej dorazila v netradičnom kostýme, ktorý dokonale zapadol do kovbojskej tematiky večera. Výber outfitu ju očividne potešil, keďže podobnú príležitosť vraj očakávala už dlhší čas.
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„Je to tak. Čakala som, kedy konečne vyhlásia nejaký takýto dress code. Túto vec som mala v šatníku už veľmi dlho. Bára Mottlová to teraz trafila, keď mi napísala, že dress code bude kovbojský outfit,“ prezradila počas rozhovoru pre Super.cz. Eva mala na seba šaty, ktoré pripomínali kostým kravy. Dokonca mala na nich vyšité aj vemeno. Nuž, kto iný, keď nie Eva, by si takýto outfit dal do spoločnosti.
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