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VZÁCNY OKAMIH: Vlčia svorka chcela uloviť zubrie mláďa, stádo im to spočítalo!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

VARŠAVA – V prírode platia určité zákonitosti. Presvedčila sa o tom aj vlčia svorka, ktorá sa snažila uloviť si večeru. Jej výber bol ale chybný. Po pár sekundách pochopili, že v priamej konfrontácii by nemali šancu.

Na hranici Poľska a Bieloruska sa rozprestiera jeden z najstarších lesných porastov v Európe. Tzv. Bielovežský prales je súčasťou Bielovežského národného parku. Vyskytujú sa tu rastliny a druhy zvierat, ktoré sú zákonom chránené. Správcovia parku umiestnili na rôznych miestach aj kamery na sledovanie miestnej vegetácie. 

Prekvapivé správanie vlkov 

Jedna z kamier zachytila nedávno veľmi unikátny útok. Niekoľko vlkov sa prehnalo pomedzi stromy, aby ulovili zubrie mláďa. Informuje o tom TVN24. Zubrie stádo sa však nedalo zahanbiť a namiesto ústupu vybehlo proti vlkom. Situácia sa odohrala v polovici júna. 

Podľa expertov dochádza k podobným stretom len veľmi zriedka. Prvé boli zaznamenané už v 19. storočí. Doteraz totiž platila teória, že vlky si v drvivej väčšine pochutnajú radšej na zdochlinách zubrov. Sami od seba ešte proti týmto zvieratám nezaútočili. 

Zo záberov je podľa Tomasza Borowika z Poľskej akadémie vied vidieť, že vlky si vybrali najslabšieho jedinca. Dokonca sa ho na chvíľu aj zmocnili. Dospelí členovia stáda sa ale nezľakli a rozhodli sa ho chrániť. Pridalo s ak nim celé stádo a vlky sa dali na útek bez nádejného úlovku. 

Experti vyjadrili nádej, že pokiaľ by sa podobné útoky opakovali, došlo by k prirodzenej regulácii populácie zubrov. V súčasnosti ich počty rastú a čoraz viac sa objavujú hlady o ich love. Predpokladalo sa , že v týchto zemepisných šírkach nemajú zubry žiadnych prirodzených nepriateľov. 

Viac o téme: MláďaVlkZuborPralesútok PoľskoBieloruskoBielovežský národný park
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