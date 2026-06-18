ONLINE Parlament mimoriadne rokuje: Ústavný súd chce od vlády vyslovenie DÔVERY, inak budú voľby!

BRATISLAVA - Napriek tomu, že vláda mala pred blížiacim sa letom naplánovaný už iný program, Ústavný súd všetky plány zrušil a rozhodnutím vyzval vládu na bezodkladné vyslovenie dôvery kabinetu v parlamente. Dôvodom je, že krajina sa zadlžuje a v takých prípadoch prichádza k slovu zákon o dlhovej brzde, ktorý má jasné mantinely. Tie uznal aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a po mimoriadnom rokovaní vlády pristúpi k mimoriadnej schôdzi aj parlament. Počas nej sa vláde bude vyslovovať dôvera.
NAŽIVO Rokovanie parlamentu:
- Ústavný súd rozhodnutím vyzval vládu na bezodkladné požiadanie o vyslovenie dôvery v parlamente,
- parlament pre tento účel na štvrtok 18. júna cez predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) zvolal mimoriadne zasadanie,
- Ústavný súd chce po vláde vyslovenie dôvery z logiky zákona, ktorý sa takto vykladá v prípade, že sa krajina mimoriadne zadlžuje z hľadiska verejných financií,
- napriek tomu, že vláda tejto situácii čelila už mesiace, až do stredajšieho rozhodnutia Ústavného súdu sa k vyslovovaniu dôvery v parlamente nijako neponáhľali,
- premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že pôjde len o formalitu, opozícia sa na situáciu díva inak,
- koaličnú väčšinu po odstavení Jána Ferenčáka drží pokope už len 78 hlasov.
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10:11 Ján Richter ako šéf klubu Smeru-SD aj v mene klubov SNS a Hlasu-SD predniesol návrh na skrátenie rozpravy na 12 hodín. Návrh bol schválený rovnakou koaličnou väčšinou.
10:10 Poslanci si schválili rokovanie bez obedňajšej prestávky. Za tento návrh bolo 78 poslancov koaličnej väčšiny.
10:07 Predseda parlamentu Richard Raši otvára mimoriadnu schôdzu. Zisťuje uznášaniaschopnosť pléna. Prítomných je 138 poslancov. Poslanci schválili aj program 60. schôdze.
9:05 Michal Šimečka z PS sa vyjadruje pre novinárov hodinu pred začiatkom schôdze. "Očakávam, že poslanci vládnej koalície, ktorí sú závislí na jej fungovaní, lebo majú dobré pozície a fleky v štátnych podnikoch, tak tí dajú dôveru tej vláde, ale je jasné, že táto vláda nemá dôveru vlády občanov Slovenskej republiky," povedal pred schôdzou Šimečka.
8:00 Parlament dnes bude mimoriadne rokovať o vyslovovaní dôvery vláde.
Vláda nekonala už mesiace, pritlačil ju až Ústavný súd
Dôvodom na túto schôdzu bolo rozhodnutie Ústavného súdu SR. Ten reagoval na vážny stav verejných financií a na fakt, že hrubý dlh krajiny už presiahol hranice všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. Vláda však napriek tomu už mesiace o vyslovenie dôvery nepožiadala.
Ústavný súd v stredu 17. júna zverejnil výklad, že vláda mala bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Túto povinnosť si však vláda neplnila už mesiace, hoci v tejto situácii bola už od novembra 2025.
"Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády Slovenskej republiky smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda Slovenskej republiky povinná sa riadiť, bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti. Ústava Slovenskej republiky a ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti vláde Slovenskej republiky lehotu až 30 dní na podanie žiadosti neposkytujú," napísal Ústavný súd v rozhodnutí zo stredy.
archívne video
Je to formalita, reagoval pokojne Fico, koalícia balansuje na 78 hlasoch
Fico na to reagoval, že Ústavnému súdu dokonca ďakuje, že môžu o tejto "formalite" rozhodnúť ešte v čase, kedy nie sú poslanci na letných dovolenkách a vedia v tomto termíne prísť vysloviť dôveru do pléna.
V čase písania článku však nie je úplne zjavné, že dôvera bude bez akýchkoľvek pochýb vyslovená. Koalícia totiž po definitívnom odstavení Jána Ferenčáka z Hlasu-SD balansuje na veľmi krehkej väčšine 78 hlasov, pričom rozhodujú aj poslanci Strany Vidieka.
V prípade, že koalícia náhodou nenazbiera dostatočný počet hlasov na vyslovenie dôvery vláde (minimálne 76 hlasov, pozn. red.), budeme čeliť predčasným parlamentným voľbám.