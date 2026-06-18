ŠIALENÉ! El Niño naberá na sile a mení planétu v priamom prenose: EXTRÉMY hlásia tri kontinenty naraz

BRATISLAVA - El Niño môže byť v roku 2026 najsilnejším v modernej histórii, no už teraz prináša extrémy. Austrália, kde dorazil jav nezvyčajne skoro, ho už vyhlásila za aktívny, Antarktída hlási zimné teploty o 20°C vyššie než normál a Peru zaznamenalo najteplejšiu noc uprostred zimy.
Najnovšie satelitné merania ukazujú výrazný a rýchly nárast teploty morskej hladiny v tropickom Pacifiku – najjasnejší signál, že klimatický jav El Niño sa opäť rozbieha. Tento fenomén, ktorý sa opakuje každých niekoľko rokov, dokáže zásadne ovplyvniť počasie na celej planéte a zosilniť extrémy, ktoré už prináša otepľovanie spôsobené ľudskou činnosťou.
El Niño a jeho protipól La Niña tvoria systém známy ako El Niño–Southern Oscillation (ENSO). Spoločne patria medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré určujú globálne teploty, zrážky a cirkuláciu vzduchu. Keď sa pasátové vetry oslabia, teplá voda zo západného Pacifiku sa presúva na východ – a práve tento posun teraz satelity jasne zachytávajú, informuje Európska vesmírna agentúra (ESA).
Dôsledky môžu siahať až do Európy
Prvé fázy El Niño sa často prejavujú len miernym oteplením povrchovej vody. No podľa dát z misie Copernicus Sentinel‑3 sú odchýlky od dlhodobého priemeru už teraz výrazné. „Aj malé teplotné rozdiely môžu znamenať obrovské zmeny v toku energie medzi oceánom a atmosférou,“ vysvetľuje Craig Donlon z Európskej vesmírnej agentúry. Oceán totiž funguje ako gigantický zásobník tepla. Keď sa jeho povrch oteplí, mení sa cirkulácia vzduchu, posilňuje sa výstupné prúdenie a zrážky nad Pacifikom a následne sa spúšťa reťazec zmien, ktoré môžu zasiahnuť aj vzdialené regióny.
El Niño dokáže vytvárať veľkoplošné atmosférické vlny, ktoré sa šíria smerom k pólom a až do stratosféry. Za určitých podmienok môže zvýšiť pravdepodobnosť oslabeného polárneho víru alebo narušiť zimnú cirkuláciu nad Európou.
To však podľa ESA neznamená, že El Niño automaticky spôsobí studenú či teplú zimu. Skôr „nakláňa pravdepodobnosti“ určitých vzorcov počasia – najmä ak sa spojí s ďalšími faktormi, ako je kvázi dvojročná oscilácia (QBO). Vedci preto sledujú vývoj pomocou satelitov, balónov a modelov. Žiadny jednotlivý údaj nedokáže predpovedať zimu, no kombinácia viacerých zdrojov ukazuje, či sa atmosféra stáva náchylnejšou na veľké cirkulačné zmeny.
El Niño môže po svojom vrchole prejsť do La Niña – ale nemusí. Prechod je nepredvídateľný a každý cyklus ENSO je iný. Vedci preto zdôrazňujú, že najväčšou silou moderného monitoringu je kombinácia satelitných pozorovaní a klimatických modelov, ktoré umožňujú sledovať vývoj v reálnom čase.
V Austrálii sa objavil nezvyčajne skoro, hrozia extrémy
Austrálski meteorológovia už teraz vyhlásili tento jav za aktívny. Austrália patrí medzi regióny, ktoré jeho dopady pociťujú najvýraznejšie — historicky priniesol niektoré z najhorúcejších a najsuchších období, aké krajina zažila. Podľa tamojšieho úradu BOM môže byť El Niño 2026 dokonca najsilnejším v modernej ére, píše ABC News. Paradoxne však jeho oficiálne vyhlásenie prichádza v čase, keď veľkú časť Austrálie zasahuje mimoriadne daždivé počasie. To však nie je v rozpore s El Niño. Navyše, Austráliu ovplyvňujú aj ďalšie oceánske systémy — Indický oceán, Južný oceán či lokálne teploty vôd — ktoré momentálne podporujú zrážky.
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Meteorológovia však upozorňujú, že s postupným zosilňovaním El Niño sa druhá polovica roka môže stať výrazne suchšou, najmä na juhu a východe Austrálie. Očakáva sa aj teplejšia zima, jar a leto, chladnejšie zimné noci s častejšími mrazmi, kratšia a slabšia snehová sezóna, dlhšia a intenzívnejšia sezóna požiarov, oneskorený monzún a menej tropických cyklónov.
El Niño sa ale objavil nezvyčajne skoro, už v júni. To mu dáva približne šesť mesiacov na zosilnenie — a modely naznačujú, že by mohol prekonať rekord z roku 1902. Rok 2026 je zároveň na ceste stať sa siedmym po sebe idúcim rokom, keď Pacifik nie je v neutrálnej fáze, čo je extrémne nezvyčajné.
Antarktída hlási rekordné teploty
Na opačnej strane planéty sa odohráva ďalší šokujúci klimatický extrém. Antarktída prežíva rekordné zimné teploty, ktoré vedci označujú za bezprecedentné, píše Euro News. Podľa údajov z argentínskej stanice Esperanza vystúpila 6. júna teplota až na 15,4 °C – čo je o 20 °C viac, než je pre toto ročné obdobie bežné. Ide o nový zimný teplotný rekord, ktorý prekonal doterajšie maximum z roku 1998 o celé 2 °C. „Je to absolútne šialené,“ uviedol klimatológ Raúl Cordero.
Teplé severné vetry zasiahli veľkú časť Antarktického polostrova. Na čilskej stanici Boonen Rivera namerali takmer 13 °C, zatiaľ čo na King George Island hlásili vedci rozsiahle plochy bez snehu po tom, čo teplota vystúpila na 4,6 °C. „Minulý víkend bol veľmi zvláštny. Teploty vystúpili tak vysoko, že všetko vonku sa roztopilo. V tomto období tu má byť 20 centimetrov snehu,“ opísal situáciu čilský glaciológ Luis Muñoz. Ešte znepokojivejšie ale je, že aj na vrchole 500‑metrového Collinsovho ľadovca pršalo. „Ľadovec by mal v tomto období dostávať sneh, nie strácať hmotu. Toto nie je dobré znamenie,“ dodáva Muñoz.
Zvýšené otepľovanie oceánov môže zároveň prispieť k extrémnemu počasiu po celom svete. Vedci pripomínajú, že viaceré nedávne katastrofy – od smrteľných povodní vo Valencii v roku 2024 až po extrémne monzúny v Ázii – už boli spojené s klimatickými zmenami spôsobenými spaľovaním fosílnych palív.
Najteplejšia noc uprostred meteorologickej zimy v Peru
Dopady El Niña už naplno cíti aj peruánske pobrežie. Lima zaznamenala z utorka na stredu najteplejšiu noc tohto roka – a to uprostred meteorologickej zimy. Teplota neklesla pod 22,5 °C, čo je o 5,5 °C viac, než je dlhodobý priemer. Takto vysoké nočné teploty sú v Lime mimoriadne vzácne, keďže mesto má inak veľmi stabilné teplotné pomery.
Aktuálne minimá dokonca prevyšujú letné priemery približne o 2 °C. A nejde o jednorazový výkyv – počas celého júna teploty neklesli pod 20 °C a denné maximá sa držia okolo 25 °C. Teplotné odchýlky morskej hladiny pri Peru a Ekvádore dosahujú miestami až +6 °C, čo je jasný signál, že El Niño naberá na sile oveľa rýchlejšie, než býva bežné.