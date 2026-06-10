Európska únia nafúkne svoj rozpočet: Brusel chce na rok 2027 rekordných dvesto miliárd eur

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu navrhla stanoviť ročný rozpočet Európskej únie (EÚ) na rok 2027 na 200 miliárd eur (v podobe záväzkov), čiže o niekoľko miliárd vyšší rozpočet ako na rok 2026. Na vyhlásenie EK upozornil bruselský spravodajca.
Komisia pripomenula, že návrh rozpočtu EÚ na rok 2027 prichádza po sérii kritických udalostí v uplynulých rokoch, vrátane globálnej pandémie, energetickej krízy a rastúcej inflácie, návratu vojny na európsky kontinent, ako aj v dôsledku rastúceho geopolitického napätia.
Podľa stanoviska EK kríza na Blízkom východe v posledných mesiacoch (po náletoch na Irán) opäť ovplyvnila širokú škálu hospodárskych odvetví v dôsledku zvýšených cien energií, čo viedlo k nestabilnejšiemu výhľadu hospodárskeho rastu a inflácie v Európe.
Eurokomisár pre rozpočet a administratívu Piotr Serafin v správe pre médiá uviedol, že hoci EÚ čelí skutočným tlakom - od bezpečnostných obáv až po náročné hospodárske prostredie, budúcoročný rozpočet 200 miliárd eur zabezpečuje, že sa Únia bude aj naďalej sústrediť na svoje hlavné priority: na to ako urobiť Európu bezpečnejšou, silnejšou a konkurencieschopnejšou. „Je to zodpovedný a výhľadový rozpočet, ktorý chráni kľúčové priority a prináša výsledky pre ľudí v celej Únii,“ odkázal Serafin. Rozpočet EÚ na rok 2026, ktorý vlani v novembri prijal Európsky parlament, bol vo výške 192,8 miliardy eur v záväzkoch a 190,1 miliardy eur v platbách.