Takmer polovica Maďarov neočakáva Orbánov odchod z čela Fideszu

BUDAPEŠŤ - Odstúpenie lídra opozičného Fideszu a maďarského expremiéra Viktora Orbána z pozície predsedu strany v roku 2027 neočakáva 49 percent Maďarov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu inštitútu Europion pre server hvg.hu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok.
Orbán na zjazde Fideszu v sobotu 13. júna požiadal o mandát len na jeden rok namiesto zvyčajných dvoch. Tento krok odôvodnil zámerom pripraviť odovzdanie vedenia mladšej generácii a vybudovať „modernizovanú a víťaznú stranu“. Odchodu lídra strany z funkcie verí len 27 percent opýtaných. Ani medzi samotnými priaznivcami Fideszu nie je polovica tých, čo veria v Orbánov koniec na tejto pozícii.
Doterajšie kroky smerujúce k obnove kedysi vládnucej strany po prehre v aprílových parlamentných voľbách voličov nepresvedčili. Až 42 percent respondentov uviedlo, že ich vnímajú ako úplne neúspešné a len šesť percent ich označilo za úspešné.
Maďarský parlament v pondelok schválil zmenu ústavy, ktorá obmedzuje výkon funkcie premiéra na maximálne osem rokov. Keďže sa do tohto limitu započítavajú aj predchádzajúce mandáty, Orbán už v budúcnosti nebude môcť byť predsedom vlády.
Orbán v Bruseli odmietol, že Fidesz prehral voľby pre proruskú politiku
Bývalý maďarský premiér a predseda opozičnej strany Fidesz Viktor Orbán navštívil v stredu prvýkrát od aprílovej volebnej porážky Brusel, zatiaľ čo krajinu na dvojdňovom summite Európskej únie (EÚ), ktorý sa začne vo štvrtok, už zastupuje nový premiér Péter Magyar. Orbán pred novinármi odmietol, že by k prehre Fideszu prispela jeho proruská politika. Informuje o tom server nepszava.hu.
„Vo voľbách nekandidovala žiadna proruská strana. Kandidovali maďarské strany, Fidesz je vlastenecká strana, presadzujeme promaďarskú politiku,“ reagoval Orbán. Expremiér na otázky o korupcii týkajúcej sa jeho rodiny a o stave zdravotníctva reagoval vyhýbavo alebo podráždene, píše server, podľa ktorého predseda Fideszu v tejto súvislosti opakovane vyhlásil: „Som človek faktov a nie špekulácií a domnienok.“ K téme eurofondov Orbán podotkol, že zmrazené peniaze chcel získať späť hrozbou veta pri budúcom rozpočte EÚ, čo je však podľa odborníkov právne aj politicky nereálne.
V otázke migrácie opäť odmietol migračný pakt a tvrdil, že tranzitné zóny v Maďarsku neexistovali, hoci ich jeho vlastná vláda vytvorila a krajina dodnes platí pokutu milión eur denne za porušenie práva EÚ, dodáva nepszava.hu. Orbán sa v stredu zúčastnil na podujatí európskej politickej frakcie Patrioti pre Európu (PfE), ktorú jeho strana Fidesz spoluzakladala.