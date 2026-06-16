Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Ebola útočí ďalej: Vrchol epidémie je stále pred nami, varuje Červený kríž

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Moses Sawasawa)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KINSHASA - Epidémia infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) ešte nedosiahla svoj vrchol, uviedla v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Zároveň upozornila, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie. Informuje správa agentúry AFP.

„To, čo vidím tu v Bunii je, že sme ešte nedosiahli vrchol epidémie,“ povedal operačný manažér IFRC Bruno Michon, ktorý sa nachádza v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri, ktorá je ohniskom nákazy. IFRC sa rovnako ako ďalšie organizácie, ktoré zasahujú proti epidémii priamo v teréne, obáva nedostatku testovacích kapacít, pričom federácia poukázala na to, že je veľmi náročné presne zistiť, do akej miery sa táto epidémia šíri.

Veľké úsilie na získanie dôvery od zasiahnutých komunít

„Myslím si, že vrchol nie je za nami, ale pred nami,“ vyhlásil Michon. „Obávame sa, že by to mohlo trvať aj rok, kým sa epidémia neskončí,“ dodal. Na zvládnutie epidémie, najmä v KDR, je podľa neho potrebné vynaložiť veľké úsilie na získanie dôvery od zasiahnutých komunít. V uplynulých dňoch boli dobrovoľníci z Červeného kríža počas svojej práce v KDR vystavení nadávkam, hrozbám a dokonca aj fyzickým útokom.

Poznamenal, že dôvera je základ a bez nej nie je možné včas zachytiť prípady nákazy. „Nemôžeme zaručiť bezpečné pohreby. Nemôžeme ochrániť rodiny a nemôžeme zastaviť šírenie nákazy,“ konštatoval. Od začiatku vyhlásenia epidémie 15. mája, potvrdili v KDR 808 prípadov eboly vrátane 192 úmrtí. Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba. Okrem Ituri, zaznamenali nákazu aj v provinciách Južné a Severné Kivu. Nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.

Viac o téme: EpidémiaČervený krížEbola
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Panika pred začiatkom MS
Panika pred začiatkom MS vo futbale: Ebola sa nezadržateľne šíri! Nasadili detektívov chorôb
Zahraničné
Ilustračné foto
EÚ poskytla humanitárnu pomoc provincii v KDR postihnutej epidémiou eboly
Zahraničné
Američana, ktorý sa v
Američana, ktorý sa v KDR nakazil ebolou, po vyliečení prepustili z nemocnice
Zahraničné
FOTO Demonštranti protestujú pred členmi
Krvavý protest v Keni: Ľudia odmietaju centrum pre pacientov s ebolou, dvaja prišli pri proteste o život
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Prešove horí strecha opustenej budovy
V Prešove horí strecha opustenej budovy
Správy
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Správy
Plne si uvedomuje obdobie, vktorom vzniká dokument Vízia 2040, uviedol Martin Venhart
Plne si uvedomuje obdobie, vktorom vzniká dokument Vízia 2040, uviedol Martin Venhart
Správy

Domáce správy

Koniec ruského plynu v
Koniec ruského plynu v roku 2027 dodávky neohrozí: Je tu však iný problém
Domáce
FOTO V Prešove horí strecha
V Prešove horí strecha opustenej budovy, Masarykova ulica je uzavretá
Domáce
FOTO Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove:
Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove: Muž predával výrobky plné salmonely, hlásia nakazených! Otrasné FOTO jeho salaša
Domáce
Slovenskí študenti získali rekordných 5 ocenení v medzinárodnej súťaži mladých reportérov
Slovenskí študenti získali rekordných 5 ocenení v medzinárodnej súťaži mladých reportérov
Trenčín

Zahraničné

Ebola útočí ďalej: Vrchol
Ebola útočí ďalej: Vrchol epidémie je stále pred nami, varuje Červený kríž
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Biely dom privíta irackého premiéra: Trump sa teší na stretnutie
Zahraničné
Zľava americký prezident Donald
G7 pritvrdzuje! Na Rusko sa valí nová vlna sankcií, dotknú sa ropy aj plynu
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin nedostal pozvanie na rokovanie so Zelenským na G7: Kremeľ odmieta tvrdenia o stretnutí
Zahraničné

Prominenti

Desivé priznanie asistentky Borisa
Desivé priznanie asistentky Borisa Kollára: Exsnúbenec ju dobil a nechal v jarku!
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Krutá rana pre ťažko chorú princeznú: Súd poslal jej syna do basy... Nechutné, čo robil!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová
Belohorcová je po rozvode voľná, ALE... Posledný krok k slobode stojí 5,5 milióna eur!
Domáci prominenti
Kourtney Kardashian a Travis
Srdcervúce priznanie Kourtney Kardashian: Smrť nenarodenej dcérky ju skoro zabila! Mrazivý odkaz...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Zbojnícka jaskyňa opäť otvoria pre verejnosť: Objavili v nej niečo vzácne?
Zaujímavosti
Trinásť poschodí hlboko pod
Trinásť poschodí hlboko pod zemou: Je toto tá najkrajšia studňa na svete?
dromedar.sk
Bonnie Tyler
Bonnie Tyler sa prebrala z kómy: Speváčka bojovala o život po náhlej zástave srdca
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Pacienti s rakovinou majú nádej: Táto aktivita zvyšuje šancu na prežite! Robí ju skoro každý
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)

Šport

FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS vo futbale
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
NHL
Klopp pobúril výrokom v priamom prenose: Budem mať 59 a aj tak som hlupák! Najradšej by som sa prefackal
Klopp pobúril výrokom v priamom prenose: Budem mať 59 a aj tak som hlupák! Najradšej by som sa prefackal
MS vo futbale

Auto-moto

Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Umelá inteligencia
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Správy
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Veda a výskum
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
Armádne technológie

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove:
Domáce
Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove: Muž predával výrobky plné salmonely, hlásia nakazených! Otrasné FOTO jeho salaša
Šokujúce zistenie v prípade
Domáce
Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska
Kontroverzné poplatky za kúrenie:
Domáce
Kontroverzné poplatky za kúrenie: Ľudia mali doplácať obrovské sumy aj za susedov! Nastal ZVRAT
Zaseknutý autobus pod viaduktem
Zahraničné
Hrozivá nehoda autobusu plného turistov pri známej pamiatke: FOTO Hlásia zranených, cestu uzavreli!

Ďalšie zo Zoznamu