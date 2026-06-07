EÚ poskytla humanitárnu pomoc provincii v KDR postihnutej epidémiou eboly

KINSHASA - Európska únia (EÚ) v nedeľu oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorá zápasí s vírusom ebola, dopravila letecky 100 ton humanitárnej pomoci vrátane liekov, stanov a ochranných prostriedkov. Informuje o tom agentúra AFP.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 15. mája oficiálne potvrdili vypuknutie novej, v poradí 17. epidémie eboly. WHO následne vyhlásila epidémiu za medzinárodný stav ohrozenia zdravia.
Súčasná epidémia bola vyhlásená na severovýchode krajiny, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí. Proti kmeňu eboly Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba.
Epicentrum epidémie sa nachádza v provincii Ituri, ktorá je ťažko dostupná pre zlý stav ciest a pre prítomnosť ozbrojených skupín. Európska komisia uviedla, že spolu s Detským fondom Organizácie Spojených národov (UNICEF) zabezpečila letecké dodávky do Bunie a dopravila tam 100 ton humanitárnej pomoci. Európska komisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová v nedeľu po prílete na letisko v Bunii vyzvala na umožnenie prístupu humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov k ľuďom v núdzi.