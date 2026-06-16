Obchádzal sankcie? Fínovi hrozia štyri roky väzenia za obchod s Ruskom

HELSINKI - Vo Fínsku sa v utorok začal súd s podnikateľom obžalovaným z nelegálneho vývozu nákladných áut a prívesov do susedného Ruska. Za vývoz v rozpore s európskymi sankciami mu v prípade odsúdenia hrozí štvorročné väzenie. Píše agentúra AFP.
Prokurátor uviedol, že okrem štvorročného trestu odňatia slobody pre majiteľa firmy bude žiadať pre jeho spoločnosť pokutu 40.000 eur. Obžalovaný je vo väzbe od polovice marca a obvinenia popiera. Mužova spoločnosť so sídlom v meste Lappeenranta neďaleko hraníc s Ruskom podľa obžaloby vyviezla 135 nákladných vozidiel a 29 návesov v rokoch 2022 a 2023. Oficiálne smerovali do Kazachstanu alebo Turecka, keďže v tom čase bol tranzit cez Rusko povolený. Sankcie Európskej únie po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 sa vzťahovali v tom čase iba na predaj vozidiel. Colne ich však odbavila spoločnosť, ktorá do Ruska dovážala a ďalej predávala nákladné vozidlá, uvádza sa v obžalobe.
Nákladné vozidlá a prívesy mali hodnotu 17,5 milióna eur
Nákladné vozidlá a prívesy mali hodnotu 17,5 milióna eur a spoločnosť z ich vývozu dosiahla zisk 600.000 eur, uviedla prokuratúra. Dlhodobo neutrálne Fínsko sa po ruskej invázii na Ukrajinu stalo členom NATO. S Ruskom má hranicu v dĺžke 1340 kilometrov, ktorú uzavrelo v decembri 2023 po príchode približne 1000 migrantov bez víz. Analytici ho považovali za súčasť hybridných operácií Kremľa voči krajinám EÚ a NATO.