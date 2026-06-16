Sekundy HRÔZY na nástupišti: Dievčatko spadlo do medzery pri koľajniciach, vlak prefrčal MILIMETRE od jej tváre

SÃO PAULO - Dramatické chvíle sa odohrali na železničnej stanici v brazílskom meste São Paulo. Išlo o moment, ktorý nechce nikdy zažiť žiadny rodič. Len troj až štvorročné dievčatko spadlo do medzery medzi nástupišťom a vlakom práve vo chvíli, keď sa súprava pohybovala. Napriek hrozivo vyzerajúcej situácii dievčatko vyviazlo akoby zázrakom bez zranení.
Na prípad upozornil portál Need to Know a video z incidentu už obsadilo sociálne siete.
Milimetre od tragédie
Incident sa stal v sobotu popoludní na stanici Villa Lobos–Jaguaré. Zábery z miesta zachytávajú vystrašenú ženu kľačiacu na okraji nástupišťa vedľa odchádzajúceho vlaku. Dieťa sa v tom čase nachádzalo v priestore medzi nástupišťom a koľajami, zatiaľ čo nad ním prechádzala vlaková súprava.
Podľa svedka dievčatko spadlo do medzery medzi vlakom a nástupišťom v okamihu, keď sa zatvárali dvere. Matka aj ďalší cestujúci spanikárili, no otec zachoval chladnú hlavu. Dievčatku mal povedať, aby sa skrčilo a zostalo ležať, kým vlak neopustí stanicu. Keď súprava odišla, muž zostúpil na koľaje, dieťa zdvihol a podal ho späť žene na nástupišti. Podľa miestnych médií išlo pravdepodobne o otca dievčatka. Dieťa neutrpelо žiadne zranenia.
Bezprostredná panika po páde dievčatka, nejde o prvý prípad
Svedok zároveň uviedol, že sa snažil okamžite upozorniť pracovníkov stanice, no v kritickej chvíli sa mu nepodarilo nikoho nájsť. Keď napokon jedného zamestnanca našiel, mal mu povedať, že personál pád dieťaťa nezaregistroval. Hoci je stanica monitorovaná kamerovým systémom, incident sa údajne odohral v mieste, ktoré kamery nepokrývajú.
Prevádzkovateľ linky ViaMobilidade oznámil, že preveruje možnosti, ako zmenšiť medzeru medzi vlakmi a nástupišťami. Zároveň vyzval cestujúcich, aby pri nastupovaní a vystupovaní venovali zvýšenú pozornosť, najmä ak cestujú s deťmi.
Prípad pritom nie je ojedinelý. Dievčatko je už druhou osobou, ktorá tento mesiac spadla do medzery medzi vlakom a nástupišťom na staniciach linky číslo 9 v prímestskej železničnej sieti São Paula.