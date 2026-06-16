Biznis s nelegálnymi liekmi a drogami padol: Polícia zadržala viacero osôb

BRATISLAVA - Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Győri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v obci Szada v Maďarsku. Maďarskí vyšetrovatelia vzniesli päť obvinení. Informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Muž, ktorý skupinu organizoval, mal prostredníctvom verejne dostupných internetových portálov najmenej päť rokov ponúkať a predávať lieky na zvýšenie potencie a ďalšie nelegálne produkty zákazníkom zo zahraničia. Pri prevádzkovaní internetového obchodu mal vystupovať aj pod obchodnou spoločnosťou, ktorá však v Maďarsku nedisponovala oprávnením na distribúciu a obchodovanie s liekmi ani výživovými doplnkami.
Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia
Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Peštianskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenskej republiky. „Vyšetrovanie preukázalo, že členovia skupiny odosielali spravidla niekoľko stoviek zásielok trikrát týždenne,“ priblížila polícia s tým, že podľa predbežných výpočtov maďarských orgánov dosahoval zisk z nelegálnej činnosti najmenej jednu miliardu maďarských forintov ročne. Dvaja občania Ukrajiny a dvaja občania Maďarska boli obvinení z trestnej činnosti súvisiacej s falšovaním liekov v rámci organizovanej skupiny. Ďalší občan Maďarska bol obvinený z nelegálneho obchodovania so zakázanými látkami na zvýšenie potencie.
Počas domových prehliadok a prehliadok iných priestorov na viacerých adresách, vrátane skladových priestorov v obciach Iklad a Órbottyán, zaistili maďarskí policajti veľké množstvo liekov, obalového materiálu a ďalších dôkazov. Výsledky prinieslo aj finančné vyšetrovanie vedené maďarskými orgánmi. Zaistených bolo viacero hodiniek, vodné skútre, lode a motorové vozidlá, rovnako tak hotovosť a viaceré nehnuteľnosti. Celkovo bol členom organizovanej zločineckej skupiny zaistený majetok v hodnote približne 830 miliónov maďarských forintov, čo predstavuje takmer 2,3 milióna eur.