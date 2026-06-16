Razia počas modlitby: Čínske úrady zasiahli proti neregistrovanej cirkvi

PEKING - Úrady v provincii S’-čchuan na juhozápade Číny zadržali dvoch predstaviteľov protestantskej cirkvi. Predchádzal tomu policajný zásah, ktorý sa uskutočnil cez víkend počas bohoslužby. V utorok o tom informovala ľudskoprávna organizácia ChinaAid, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP.
Zásah sa týkal neregistrovanej Cirkvi zmluvy včasného dažďa, ktorá patrí medzi tzv. domáce alebo podzemné cirkvi. Ich členovia uprednostňujú bohoslužby mimo štátom kontrolovaných náboženských organizácií. Podľa vyhlásenia cirkvi zverejneného na platforme Telegram vtrhli v nedeľu na miesto zhromaždenia v meste Ťiang-jou desiatky policajtov a vládnych úradníkov. Viac ako 30 členov cirkvi odviedli na výsluch do miestneho zadržiavacieho centra, väčšinu z nich však ešte v ten istý večer prepustili.
Dvaja predstavitelia cirkvi, Wu Wu-čching a Jen Chung, však boli v rámci správneho konania vzatí do väzby na 15, respektíve 14 dní, uviedla organizácia ChinaAid s odvolaním sa na ich rodinných príslušníkov. Podľa zakladateľa organizácie Boba Fua rodiny zatiaľ nedostali žiadne oficiálne oznámenie o dôvodoch zadržania svojich blízkych. Vládnuca Komunistická strana Číny dlhodobo pristupuje k organizovaným náboženským aktivitám s nedôverou a za vlády prezidenta Si Ťin-pchinga sprísnila dohľad nad náboženskými skupinami pôsobiacimi mimo štátom schválených štruktúr.
Cirkev zmluvy včasného dažďa sa dostala do konfliktu s úradmi aj v minulosti
Cirkev zmluvy včasného dažďa sa dostala do konfliktu s úradmi aj v minulosti. Jej pastor Wang I bol v roku 2019 odsúdený na deväť rokov väzenia za „podnecovanie k rozvracaniu štátnej moci“, čo vyvolalo kritiku Spojených štátov. Podľa ľudskoprávnych organizácií čínske úrady v tomto roku opakovane prerušili bohoslužby alebo zadržali predstaviteľov viacerých neregistrovaných kresťanských cirkví po celej krajine. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien v pondelok vyhlásil, že čínska vláda „spravuje náboženské záležitosti v súlade so zákonom a chráni slobodu náboženského vyznania i bežné náboženské aktivity občanov“. Zároveň odmietol využívanie náboženských otázok na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny.