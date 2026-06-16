Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove: Muž predával výrobky plné salmonely, hlásia nakazených! Otrasné FOTO jeho salaša

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Slovenskí inšpektori odhalili nelegálnu prevádzku, ktorá premenila tradičné národné špeciality na nebezpečné biologické zbrane. Po konzumácii obľúbených mliečnych výrobkov totiž viacerí ľudia ochoreli a ich stav bol natoľko vážny, že museli byť hospitalizovaní v nemocnici. Na základe podnetov od hygienikov sa rozbehlo pátranie, ktoré viedlo k šokujúcemu nálezu ukrytému hlboko v lesnom poraste.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš začala konať po tom, ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil výskyt akútnych črevných ochorení u siedmich osôb. Pôvodcom ich vážnych problémov bola nebezpečná baktéria Salmonella Schleissheim. Podozrenie okamžite padlo na salašnícke produkty, avšak štátne orgány o žiadnom registrovanom chove oviec ani schválenej výrobni v danej lokalite nemali žiadne informácie.
Inšpektori sa preto vydali do terénu a čiernu prevádzku nakoniec lokalizovali v ťažko prístupnom lesnom prostredí. Kontrola prebehla v nedeľu popoludní a prebehla inkognito. Majiteľ nič netušiac inšpektorkám ochotne predal bryndzu, žinčicu, čerstvý aj údený ovčí syr. Až po zaplatení tovaru mu inšpektorky oznámili, že ide o oficiálnu kontrolu.
Syr v šatníku, špina a azbestový odpad
To, čo štátni kontrolóri našli na mieste, pripomínalo skôr zlý film než potravinársku prevádzku. Výroba a skladovanie prebiehali v absolútne nevyhovujúcich podmienkach v starej drevenej chajde.
Inšpekcia na mieste zdokumentovala katastrofálny hygienický stav:
- Čerstvý syr bol skladovaný v starej drevenej skrini určenej na oblečenie.
- Údený ovčí syr, ktorý spracovávali v udiarni uprostred lesa, bol nahádzaný v obyčajnej igelitovej nákupnej taške.
- Bryndza sa nachádzala v plastovom boxe, ktorý bol prikrytý len špinavou plachtou.
- Všetky mliečne výrobky boli uchovávané pri teplote takmer 23°C a voľne prístupné hmyzu a iným škodcom.
Pracovné pomôcky boli v katastrofálnom stave – syry sa spracovávali v starých špinavých hliníkových nádobách, na krájanie slúžil znečistený nôž a gramáž sa určovala na hrdzavej váhe. Hoci majiteľ používal rukavice, podľa inšpektorov neslúžili na ochranu potravín, ale len na to, aby si sám nezašpinil ruky. Na stojanoch vonku sa sušili znečistené handry (hrudienky) na výrobu syra, ako zdroj vody slúžil blízky potok a sociálnym zariadením pre personál bola drevená latrína bez dverí.
V celom areáli sa navyše nachádzali kopy komunálneho, plastového a dreveného odpadu, ovčia vlna a dokonca nebezpečné zvyšky strešnej krytiny s obsahom azbestu.
Laboratórium potvrdilo hotovú pohromu
Odobraté vzorky putovali okamžite na urgentné mikrobiologické vyšetrenie, zatiaľ čo zvyšok nájdených potravín inšpektori na mieste znehodnotili. Výsledky laboratórnych analýz, ktoré má RVPS Liptovský Mikuláš k dispozícii, hovoria jasnou rečou. Vo vzorkách bryndze, údeného syra a čerstvého ovčieho syra z dvoch rôznych výrobných dní sa potvrdil masívny nález baktérií rodu Salmonella a nadlimitný počet koagulázapozitívnych stafylokokov.
Okrem ohrozenia ľudí majiteľ zlyhal aj v starostlivosti o zvieratá. Kontrola odhalila, že ovce sa pásli bez akéhokoľvek dozoru a viaceré z nich viditeľne krívali. Tri psy na pozemku nemali prístup k vode, chýbali im prístrešky a jedno zviera nebolo vôbec začipované.
Okamžitý zákaz a hrozba väzenia
Veterinárna správa na mieste zakázala akúkoľvek ďalšiu výrobu a uvádzanie produktov na trh. Majiteľovi nariadili klinickú prehliadku celého stáda, ošetrenie chorých oviec, nápravu podmienok pre psy a kompletné vypratanie areálu od odpadu. Sám prevádzkovateľ navyše musí podstúpiť lekárske vyšetrenie.
Mužovi bol vystavený stopka na akúkoľvek činnosť, čelí astronomickej pokute a v tomto prípade je samozrejmosťou aj otvorenie trestnoprávneho konania za ohrozenie zdravia spotrebiteľov.
Ako si overiť legálny pôvod výrobkov?
Spotrebitelia si môžu overiť, či produkt pochádza zo schváleného salaša pod pravidelnou veterinárnou kontrolou buď vyhľadaním prevádzky vo verejne dostupnom zozname schválených prevádzok na webovej stránke ŠVPS SR alebo kontrolou identifikačnej značky na výrobku – napríklad označenie 111S, kde „S“ znamená salaš.
Pri výrobkoch z nepasterizovaného ovčieho mlieka je vhodné požiadať aj o výsledky vyšetrení na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy, výsledky mikrobiologických vyšetrení potvrdzujúcich zdravotnú bezpečnosť výrobkov a rozhodnutie o schválení prevádzky na výrobu výrobkov z ovčieho mlieka.
Hygienici tiež upozorňujú, že pri kúpe salašníckych výrobkov by mali spotrebitelia venovať pozornosť najmä čistote a hygienickému stavu prevádzky, spôsobu skladovania výrobkov, manipulácii s potravinami a dostupnosti informácií o pôvode a schválení prevádzky. ŠVPS SR apeluje na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok a chránili tak svoje zdravie aj zdravie svojich blízkych.