Bonnie Tyler sa prebrala z kómy: Speváčka bojovala o život po náhlej zástave srdca

LONDÝN – Fanúšikovia po celom svete si vydýchli. Legendárna speváčka Bonnie Tyler, známa hitom Total Eclipse of the Heart, sa po viac než mesiaci prebrala z umelo navodenej kómy. Jej zdravotný stav však zostáva vážny a lekári hovoria o dlhej ceste k zotaveniu.
Britská speváčka Bonnie Tyler, ktorá oslávila 75. narodeniny, sa prebrala z umelo navodenej kómy po tom, čo v uplynulých týždňoch bojovala o život v nemocnici v portugalskom meste Faro. Napriek pozitívnej správe zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti a jej stav je naďalej označovaný ako vážny.
Speváčka sa do nemocnice dostala ešte v apríli po silných bolestiach brucha. Lekári následne odhalili vážne poškodenie čreva, ktoré si vyžiadalo urgentnú operáciu. Hoci samotný zákrok dopadol úspešne, objavili sa komplikácie a zdravotníci sa rozhodli uviesť ju do umelého spánku, aby sa jej organizmus mohol zotaviť.
Situácia sa ešte viac skomplikovala počas pokusu o prebudenie. Viaceré médiá informovali, že počas jednej z prvých snáh o ukončenie kómy došlo k zástave srdca a lekári ju museli resuscitovať. Neskôr sa pridala aj vážna infekcia, ktorá jej stav ešte zhoršila.
Lekári sú opatrne optimistickí
Manažment speváčky potvrdil, že Bonnie Tyler už nie je v kóme a jej stav sa postupne zlepšuje. Zotavovanie však podľa lekárov nebude rýchle.
„Bonnie už nie je v kóme, ale stále je veľmi chorá. Jej stav sa zlepšuje len pomaly,“ uviedli jej zástupcovia v oficiálnom vyhlásení podľa portálu pagesix.com. Lekári napriek tomu veria, že by sa mohla úplne zotaviť.
Zrušené koncerty
Vzhľadom na zdravotné problémy musela speváčka zrušiť alebo presunúť všetky vystúpenia naplánované do konca augusta. Jej tím zatiaľ dúfa, že jesenné koncerty by sa mohli uskutočniť podľa plánu, no všetko bude závisieť od priebehu liečby.
Ikona, ktorá nechcela odísť do dôchodku
Bonnie Tyler patrí medzi najvýraznejšie hlasy svetovej hudby. Preslávila sa hitmi ako Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero či It's a Heartache. Ešte začiatkom tohto roka pritom hovorila, že neplánuje odísť do dôchodku a chce koncertovať tak dlho, ako jej to zdravie dovolí.
Správa o jej prebudení vyvolala veľký ohlas aj na sociálnych sieťach. Fanúšikovia z celého sveta jej posielajú povzbudivé odkazy a želajú skoré uzdravenie.