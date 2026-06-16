Dokáže AI zachrániť pred povodňami? Google prináša prelomový model

WASHINGTON/PRAHA - Spoločnosť Google predstavila nový otvorený hydrologický model založený na umelej inteligencii, ktorý slúži na presnejšie predpovedanie povodní a zlepšenie ochrany pred ich dopadmi. Na vývoji a testovaní systému sa podieľal aj Český hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval v tlačovej správe.
Model je podľa Googlu dostupný ako nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, čo umožní jeho využitie národným meteorologickým a hydrologickým službám po celom svete. Tie ho môžu začleniť do svojich existujúcich predpovedných systémov a využívať ho v bežnej prevádzke.
SHMÚ sa na projekte podieľal najmä pri overovaní presnosti modelu a jeho porovnaní s tradičnými metódami predpovede. Zároveň pripravil jeho napojenie na platformu FEWS, ktorá je bežne využívaná hydrologickými a predpovednými službami v rôznych krajinách.
Nový model podľa vývojárov umožňuje predpovedať povodňové situácie s predstihom až o niekoľko dní dlhším ako doteraz. Súčasne umožňuje zapojenie miestnych dát a znalostí, čo zvyšuje jeho presnosť v konkrétnych regiónoch.
Podľa odborníkov ide o významný krok v oblasti využitia umelej inteligencie v hydrológii av príprave na dopady klimatickej zmeny, najmä v ochrane obyvateľov a majetku pred extrémnymi zrážkami a záplavami.