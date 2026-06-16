Radikálny krok SAV: Rušia celý ústav politických vied! Definitíva padla po Blahovom odchode do Moskvy

BRATISLAVA - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) zanikne. V utorok o tom rozhodol Snem SAV. Je to súčasťou procesu reorganizácie pracovísk SAV, ktorý akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Podľa webu ústavu tam pôsobí europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha.
„Povinnosť zlučovania sa týka organizácií SAV, ktoré patria k najmenším v rámci akadémie. Ide o organizácie s priemerným počtom menej ako 20 zamestnancov v prepočte na plné pracovné úväzky, to jest organizácie patriace medzi dolných 15 percent výskumných organizácií SAV podľa tohto kritéria veľkosti. Pri takejto veľkosti je dlhodobo náročné zabezpečiť všetky zákonné podmienky vedenia verejnej výskumnej inštitúcie a zároveň udržať kvalitné vedecké výstupy,“ priblížil podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Tomáš Hromádka. Informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Poukázal, že Ústav politických vied SAV patrí medzi tieto inštitúcie a o spojenie s iným pracoviskom sa uchádzal. Na rokovaniach s inými pracoviskami SAV sa zúčastňoval asi rok a pol. Napriek tomu sa mu nepodarilo nájsť partnerskú inštitúciu. "Toto rozhodnutie nie je o jednom ústave ani o jednotlivcoch, ale je výrazom dlhodobého záväzku SAV modernizovať svoju štruktúru tak, aby bola akadémia ako celok schopná dlhodobo plniť podmienky výkonnostných zmlúv a udržať si stabilné financovanie pre nasledujúce roky. Bez systémových zmien by SAV ako celok riskovala stratu významnej časti dodatočných zdrojov, ktoré sú dnes kľúčové pre rozvoj vedy na Slovensku,“ doplnil predseda akadémie Martin Venhart.
Pracoviská SAV sú samostatné právnické osoby
Bednár pripomenul, že pracoviská SAV sú samostatné právnické osoby. Ak by samy prejavili záujem o zamestnancov zrušeného ústavu, akadémia poskytne takémuto zámeru potrebnú podporu. Ústav podľa informácií z jeho webu vznikol 1. februára 1990 ako Politologický kabinet SAV. Začiatkom marca 2002 bol premenovaný a odvtedy nesie svoj dnešný názov.