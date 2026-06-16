Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska

TRNAVA/DOLNÉ SALIBY - Prípad bankomatovej mafie, ktorá v marci vyhodila do vzduchu bankomat a odniesla si finančnú hotovosť, nabral nečakaný a šokujúci smer do vlastných radov. Najnovšie sa vyšetrovanie dotklo aj príslušníčky Policajného zboru, ktorá mala podľa zistení vyšetrovateľov profitovať z peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti.
VIDEO Pozrite si, ako Úrad inšpekčnej služby prípad vyšetroval u policajtky doma:
Prípad súvisí s útokom na bankomat, ku ktorému došlo v marci. Páchatelia podľa vtedajších informácií pred samotným výbuchom zastriekali bezpečnostné kamery a následne sa dostali k finančnej hotovosti. Prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní ako závažnú majetkovú trestnú činnosť. O prípade informoval na sociálnej sieti Úrad inšpekčnej služby.
Peniaze mizli u mladej policajtky a potom v Maďarsku
Podľa najnovších informácií mala byť do kauzy zapletená aj policajtka. Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že si mala finančne prilepšovať z peňazí pochádzajúcich z lúpeže bankomatu. V akej výške mala hotovosť získať a akým spôsobom sa k nej mala dostať, zatiaľ zverejnené nebolo. Celá akcia z 13. júna 2026 nesie názov Hamlet.
"Prípad výbuchu bankomatu v obci Dolné Saliby, ktorý objasnili kriminalisti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, z ktorého obvinili osobu P. Ž., priniesol ďalšie závažné zistenia. Úrad inšpekčnej služby sa vlastnou operatívnou činnosťou zameral na finančné prostriedky pochádzajúce z tejto trestnej činnosti a osoby, ktoré sa mali podieľať na ich legalizácii," napísal Úrad inšpekčnej služby.
Počas akcie zadržali 25-ročnú príslušníčku Policajného zboru Lenku J., ktorá je služobne zaradená na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vyšetrovateľ ÚIS jej následne vzniesol obvinenie pre prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery!
Do akcie sa zapojili aj odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a partnerské bezpečnostné zložky z Českej republiky a Maďarska.
Mala preberať peniaze z krádeží bankomatov
Zadržaná policajtka mala vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu pôvodu peňazí.
Vyšetrovatelia tvrdia, že finančné prostriedky vkladala prostredníctvom vkladových bankomatov na bankové účty. Následne mali byť peniaze prevádzané na ďalšie účty, ktoré podľa ÚIS slúžili na disponovanie obvinenej osobe P. Ž. Práve tento muž bol podľa informácií inšpekcie v rámci medzinárodnej spolupráce zadržaný na území Maďarska.
Inšpekcia hovorí o zakrývaní pôvodu peňazí
Úrad inšpekčnej služby dôvodne predpokladá, že opísaným konaním dochádzalo k zakrývaniu pôvodu výnosov z trestnej činnosti. Zároveň malo ísť o pomoc osobe P. Ž. pri vyhýbaní sa trestnému stíhaniu. Policajtka je v súčasnosti stíhaná na slobode. O jej prípadnom postavení mimo služby alebo ďalších personálnych opatreniach zatiaľ príslušné orgány neinformovali.
Podľa ÚIS je prípad výsledkom dlhodobej operatívno-pátracej činnosti a úzkej spolupráce slovenských a zahraničných bezpečnostných zložiek. Práve medzinárodná koordinácia mala zohrať kľúčovú úlohu pri odhaľovaní a dokumentovaní podozrivej trestnej činnosti. Vyšetrovanie naďalej pokračuje a vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je vylúčené, že v kauze pribudnú ďalšie obvinenia.