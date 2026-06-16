Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska

Mladá policajtka si mala prilepšovať po lúpeži bankomatu v Dolných Salibách. Zobraziť galériu (3)
Mladá policajtka si mala prilepšovať po lúpeži bankomatu v Dolných Salibách. (Zdroj: Facebook/Úrad inšpekčnej služby, Polícia SR - Trnavský kraj, lehotapodvtacnikom.sk, )
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

TRNAVA/DOLNÉ SALIBY - Prípad bankomatovej mafie, ktorá v marci vyhodila do vzduchu bankomat a odniesla si finančnú hotovosť, nabral nečakaný a šokujúci smer do vlastných radov. Najnovšie sa vyšetrovanie dotklo aj príslušníčky Policajného zboru, ktorá mala podľa zistení vyšetrovateľov profitovať z peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti.

VIDEO Pozrite si, ako Úrad inšpekčnej služby prípad vyšetroval u policajtky doma:

Mladá policajtka si podľa inšpekcia mala prilepšovať finančnou hotovosťou z lúpeže bankomatu (Zdroj: Facebook/Úrad inšpekčnej služby)

Prípad súvisí s útokom na bankomat, ku ktorému došlo v marci. Páchatelia podľa vtedajších informácií pred samotným výbuchom zastriekali bezpečnostné kamery a následne sa dostali k finančnej hotovosti. Prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní ako závažnú majetkovú trestnú činnosť. O prípade informoval na sociálnej sieti Úrad inšpekčnej služby.

Polícia odhalila osobu, ktorá sa mala podieľať na výbuchu bankomatu pri Galante Prečítajte si tiež

Polícia odhalila osobu, ktorá sa mala podieľať na výbuchu bankomatu pri Galante

Peniaze mizli u mladej policajtky a potom v Maďarsku

Podľa najnovších informácií mala byť do kauzy zapletená aj policajtka. Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že si mala finančne prilepšovať z peňazí pochádzajúcich z lúpeže bankomatu. V akej výške mala hotovosť získať a akým spôsobom sa k nej mala dostať, zatiaľ zverejnené nebolo. Celá akcia z 13. júna 2026 nesie názov Hamlet.

"Prípad výbuchu bankomatu v obci Dolné Saliby, ktorý objasnili kriminalisti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, z ktorého obvinili osobu P. Ž., priniesol ďalšie závažné zistenia. Úrad inšpekčnej služby sa vlastnou operatívnou činnosťou zameral na finančné prostriedky pochádzajúce z tejto trestnej činnosti a osoby, ktoré sa mali podieľať na ich legalizácii," napísal Úrad inšpekčnej služby.

Počas akcie zadržali 25-ročnú príslušníčku Policajného zboru Lenku J., ktorá je služobne zaradená na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vyšetrovateľ ÚIS jej následne vzniesol obvinenie pre prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného zákona.

Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery! Prečítajte si tiež

Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery!

Do akcie sa zapojili aj odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a partnerské bezpečnostné zložky z Českej republiky a Maďarska.

Mala preberať peniaze z krádeží bankomatov

Zadržaná policajtka mala vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu pôvodu peňazí.

Vyšetrovatelia tvrdia, že finančné prostriedky vkladala prostredníctvom vkladových bankomatov na bankové účty. Následne mali byť peniaze prevádzané na ďalšie účty, ktoré podľa ÚIS slúžili na disponovanie obvinenej osobe P. Ž. Práve tento muž bol podľa informácií inšpekcie v rámci medzinárodnej spolupráce zadržaný na území Maďarska.

Šokujúce zistenie v prípade
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Úrad inšpekčnej služby)

Inšpekcia hovorí o zakrývaní pôvodu peňazí

Úrad inšpekčnej služby dôvodne predpokladá, že opísaným konaním dochádzalo k zakrývaniu pôvodu výnosov z trestnej činnosti. Zároveň malo ísť o pomoc osobe P. Ž. pri vyhýbaní sa trestnému stíhaniu. Policajtka je v súčasnosti stíhaná na slobode. O jej prípadnom postavení mimo služby alebo ďalších personálnych opatreniach zatiaľ príslušné orgány neinformovali.

Podľa ÚIS je prípad výsledkom dlhodobej operatívno-pátracej činnosti a úzkej spolupráce slovenských a zahraničných bezpečnostných zložiek. Práve medzinárodná koordinácia mala zohrať kľúčovú úlohu pri odhaľovaní a dokumentovaní podozrivej trestnej činnosti. Vyšetrovanie naďalej pokračuje a vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je vylúčené, že v kauze pribudnú ďalšie obvinenia.

Šokujúce zistenie v prípade
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Úrad inšpekčnej služby)

Viac o téme: ExplózieZadržaniePolicajtkaBankomatyObvinenie MaďarskoPeniazeHamletÚrad inšpekčnej službyAkcia Hamlet
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktualizované Bankomatová MAFIA si naďalej
Bankomatová MAFIA si naďalej robí čo chce: Nočná EXPLÓZIA v obci už druhýkrát vystrašila obyvateľov!
Domáce
Poplach v centre Tokia:
Poplach v centre Tokia: Muž nastriekal neznámu látku v nákupnom komplexe, zranili sa desiatky ľudí
Zahraničné
Tajné presúvanie hotovosti vás
Tajné presúvanie hotovosti vás pred daniarmi neskryje: ŠOK Na stole je nová praktika, bankomaty vás potichu nahlasujú!
Domáce
FOTO Polícia odhalila osobu, ktorá
Polícia odhalila osobu, ktorá sa mala podieľať na výbuchu bankomatu pri Galante
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč FC Košice Milan Dimun pred začiatkom letnej prípravy
Hráč FC Košice Milan Dimun pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Obranca Košíc Ján Krivák pred začiatkom letnej prípravy
Obranca Košíc Ján Krivák pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Mladá policajtka si podľa inšpekcia mala prilepšovať finančnou hotovosťou z lúpeže bankomatu
Mladá policajtka si podľa inšpekcia mala prilepšovať finančnou hotovosťou z lúpeže bankomatu
Správy

Domáce správy

Šokujúce zistenie v prípade
Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska
Domáce
Dušan Jarjabek
Jarjabek predpokladá, že novely ústavy o úprave volebného obdobia neprejdú
Domáce
Ilustračné foto
Vodička pri Prešove zišla mimo cesty: Nafúkala viac ako 1,7 promile
Domáce
POPLACH NA LIPTOVE Slováci sa nakazili SALMONELOU z obľúbenej pochúťky! Šokujúce FOTO a odhalenie kontroly
POPLACH NA LIPTOVE Slováci sa nakazili SALMONELOU z obľúbenej pochúťky! Šokujúce FOTO a odhalenie kontroly
Žilina

Zahraničné

Ilustračné foto
Turecká polícia zasiahla: 27 zadržaných v kauze stavieb napojených na firmu Imamoglovej rodiny
Zahraničné
Ilustračné foto
Nová litovská vláda: Sinkevičius preberá premiérske kreslo, sľubuje boj s cenami aj silnejšiu obranu
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko vypísalo voľby do Dumy na september: Prvé od začiatku vojny
Zahraničné
FOTO Zaseknutý autobus pod viaduktem
Hrozivá nehoda autobusu plného turistov pri známej pamiatke: FOTO Hlásia zranených, cestu uzavreli!
Zahraničné

Prominenti

Marius Borg Høiby
Krutá rana pre ťažko chorú princeznú: Súd poslal jej syna do basy... Nechutné, čo robil!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová
Belohorcová je po rozvode voľná, ALE... Posledný krok k slobode stojí 5,5 milióna eur!
Domáci prominenti
Kourtney Kardashian a Travis
Srdcervúce priznanie Kourtney Kardashian: Smrť nenarodenej dcérky ju skoro zabila! Mrazivý odkaz...
Zahraniční prominenti
Krst piesne Anity Soul,
Po ďalšom dieťati Kollára prekvapivé priznanie! Vizváryová žiari šťastím: Slová o novom mužovi...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Zbojnícka jaskyňa späť pre verejnosť: Objavili v nej niečo vzácne?
Zaujímavosti
Trinásť poschodí hlboko pod
Trinásť poschodí hlboko pod zemou: Je toto tá najkrajšia studňa na svete?
dromedar.sk
Bonnie Tyler
Bonnie Tyler sa prebrala z kómy: Speváčka bojovala o život po náhlej zástave srdca
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Pacienti s rakovinou majú nádej: Táto aktivita zvyšuje šancu na prežite! Robí ju skoro každý
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!

Šport

FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS vo futbale
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
NHL
Klopp pobúril výrokom v priamom prenose: Budem mať 59 a aj tak som hlupák! Najradšej by som sa prefackal
Klopp pobúril výrokom v priamom prenose: Budem mať 59 a aj tak som hlupák! Najradšej by som sa prefackal
MS vo futbale

Auto-moto

Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Správy
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Veda a výskum
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
Armádne technológie
Schudneš, ale začneš sa hýbať menej. Pri liekoch ako Ozempic a Wegovy si vedci všimli nečakaný problém
Schudneš, ale začneš sa hýbať menej. Pri liekoch ako Ozempic a Wegovy si vedci všimli nečakaný problém
Veda a výskum

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto vyzerá kráľovná šoubiznisu! J. Lo v 57 rokoch ukázala figúru v sexi body, ktorú jej môžu závidieť aj o polovicu mladšie žen
Zahraničné celebrity
Takto vyzerá kráľovná šoubiznisu! J. Lo v 57 rokoch ukázala figúru v sexi body, ktorú jej môžu závidieť aj o polovicu mladšie žen
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúce zistenie v prípade
Domáce
Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska
Kontroverzné poplatky za kúrenie:
Domáce
Kontroverzné poplatky za kúrenie: Ľudia mali doplácať obrovské sumy aj za susedov! Nastal ZVRAT
Zaseknutý autobus pod viaduktem
Zahraničné
Hrozivá nehoda autobusu plného turistov pri známej pamiatke: FOTO Hlásia zranených, cestu uzavreli!
Maria po dopade na
Zahraničné
Smrť Marie pri bungee jumpingu: Dievča po dopade ešte žilo! Zdravotná sestra opísala jej posledné chvíle

Ďalšie zo Zoznamu