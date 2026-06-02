Krvavý protest v Keni: Ľudia odmietaju centrum pre pacientov s ebolou, dvaja prišli pri proteste o život

NAIROBI - Pri pondelkovom proteste v centrálnej Keni boli pravdepodobne zastrelení dvaja ľudia, ktorí demonštrovali proti zámeru Spojených štátov zriadiť na tamojšej vojenskej základni karanténne zariadenia pre pacientov s ebolou. S odvolaním sa na organizátora demonštrácie Patricka Wahomeho a bezpečnostný zdroj o tom informovala agentúra Reuters. Súd dnes vpodvečer tiež na tri týždne pozastavil výstavbu zariadenia a prikázal vláde, aby zverejnila všetky súvisiace dohody s USA.
Demonštrácia sa konala v meste Nanyuki blízko leteckej základne, kde Spojené štáty chcú zriadiť 50-lôžkové zariadenie pre Američanov, ktorí by mohli prísť do kontaktu s vírusom ebola. Obyvatelia a niektorí miestni politici projekt kritizujú, pretože by mohol predstavovať zdravotné riziko pre okolité obyvateľstvo, a pýtajú sa, prečo by Keňa mala hostiť karanténne centrum pre občanov USA.
V pondelok v Nanyuki proti zariadeniu protestovali stovky ľudí. Wahome dnes uviedol, že dvaja ľudia zomreli na následky strelného zranenia po tom, ako polícia začala strieľať. Policajný hovorca tvrdí, že o mŕtvych nič nevie. Bezpečnostný zdroj tiež uviedol, že zomreli dvaja ľudia, príčinu ich úmrtia ale nešpecifikoval. Zdroj agentúry AFP síce potvrdil jedného zastreleného, ale nie, kto bol strelcom. Hovoril tiež o druhej obeti, o spôsobe jej smrti ale neposkytol detaily.
Kenský prezident William Ruto v pondelok projekt obhajoval s tým, že je súčasťou širšej stratégie pripravenosti krajiny na prípadný výskyt eboly a nadväzuje na dlhodobú spoluprácu medzi Keňou a Spojenými štátmi v oblasti verejného zdravotníctva. USA minulý týždeň uviedli, že na opatrenia súvisiace s pripravenosťou na epidémiu eboly Kene poskytnú 13,5 milióna dolárov (vyše 281 miliónov Sk).
Prezident centrum obhajuje
"Sme zodpovedná vláda. Vieme, čo robíme," vyhlásil Ruto. Dodal, že podobné zariadenia už v Keni existujú a že nové centrum by v prípade potreby mohlo slúžiť tiež kenským občanom. Nemenovaný americký úradník ale Reuters oznámil, že sa v tomto zariadení budú liečiť iba Američania. Ruto uviedol, že projekt schválil na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Keňa podľa neho vybudovala izolačné, monitorovacie a liečebné zariadenia v 23 krajoch a musí byť pripravená na prípadný výskyt nákazy.
Plán však čelí aj právnym prekážkam. Kenský súd minulý týždeň pozastavil výstavbu zariadenia na základe žaloby, podľa ktorej by mohlo ohroziť verejné zdravie. Dnes svoje rozhodnutie predĺžil o ďalšie tri týždne a kabinetu nariadil, aby do siedmich dní zverejnil všetky dohody a protokoly týkajúce sa spomínaného zariadenia.
Kongo a Uganda medzitým bojujú s epidémiou vzácnejšieho kmeňa vírusu ebola Bundibugyo, kvôli ktorej Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila medzinárodný stav zdravotnej núdze. Kongo hlási 344 potvrdených prípadov a 60 mŕtvych a Uganda 15 prípadov a jednu obeť. Kenské úrady tvrdia, že v krajine zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny prípad eboly. Na letiskách a pozemných hraniciach však sprísnili kontroly a denne preverujú približne 3000 cestujúcich.