Krutá rana pre ťažko chorú princeznú: Súd poslal jej syna do basy... Nechutné, čo robil!

NÓRSKO - Nórska korunná princezná Mette-Marit prežíva jedno z najťažších období svojho života. K vážnym zdravotným problémom sa pridala aj nepríjemná správa z rodinného prostredia – jej syn Marius Borg Høiby bol po zdĺhavom súdnom procese uznaný vinným z viacerých trestných činov a za mrežami strávi štyri roky.
Nórsku korunnú princeznú Mette-Marit zasiahla ďalšia bolestivá udalosť v čase, keď sama bojuje s vážnym ochorením. Jej syn Marius Borg Høiby si po rozhodnutí súdu v Osle odpyká štvorročný nepodmienečný trest odňatia slobody, informujú o tom agentúry AFP a Reuters. Verdikt padol po niekoľkotýždňovom procese, počas ktorého bol uznaný vinným z viacerých trestných činov vrátane dvoch prípadov znásilnenia.
Marius, ktorý pochádza z predchádzajúceho vzťahu princeznej Mette-Marit a nie je biologickým synom korunného princa Haakona, sa už roky dostáva do konfliktov so zákonom. Na rozdiel od svojich nevlastných súrodencov nemá žiadne postavenie v následníckej línii nórskeho trónu. Jeho meno sa v minulosti objavovalo v súvislosti s drogami, porušovaním súdnych nariadení či násilným správaním. Súd ho tentoraz uznal vinným aj z fyzického napadnutia bývalej partnerky Nory Haukland, vyhrážania a viacerých dopravných priestupkov, píše The Guardian.
Nie všetky obvinenia sa však podarilo preukázať a v dvoch bodoch týkajúcich sa znásilnenia bol oslobodený. Høiby počas procesu priznal niektoré menej závažné skutky, najvážnejšie obvinenia však odmietal. Na pojednávaniach sa osobne nezúčastňoval a vypovedal na diaľku prostredníctvom videohovoru. Celá kauza prichádza v mimoriadne náročnom období pre samotnú Mette-Marit.
Korunná princezná sa už dlhší čas lieči na pľúcnu fibrózu a podľa dostupných informácií sa jej zdravotný stav v posledných mesiacoch výrazne zhoršil. Objavili sa správy, že bola zaradená na čakaciu listinu na transplantáciu pľúc. Práve s ohľadom na zdravotný stav matky bolo Mariusovi počas vyšetrovania krátkodobo umožnené opustiť väzbu. Rozhodnutie však nevydržalo dlho – prokuratúra podala námietku a súd následne povolenie zrušil.